Bomberos y Policía Local realizan más de un centenar de intervenciones por las fuertes lluvias en la ciudad de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha vuelto a reunir este viernes al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para hacer un seguimiento de la situación meteorológica ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Alicante mantiene hasta la medianoche de este viernes todas las medidas especiales preventivas y de seguridad decretadas el jueves, así como el refuerzo de todos sus dispositivos de emergencia. Para hacer frente a este episodio de precipitaciones intensas de la dana Alice, las medidas adoptadas son las siguientes:

Suspensión de toda la actividad y cierre de todas las instalaciones municipales: Castillo de Santa Bárbara y San Fernando, Bibliotecas, Centros Cívicos, Sociales, de Mayores, SAIC, instalaciones y complejos deportivos, parques, jardines y playas.

Suspensión de todas las citas previas previstas en servicios municipales, que serán inmediatamente reasignadas sin necesidad de nueva petición.

Cancelación de actos y eventos municipales previstos.

Suspensión de toda autorización municipal para la celebración de eventos privados y recomendación encarecida de cancelación de cualquier otro acto privado que no dependa de licencia municipal, ya se trate de espectáculos, competiciones deportivas, etc.

Suspensión del cobro del aparcamiento regulado, la ORA, para minimizar los movimientos de vehículos particulares.

Refuerzo de turnos de Policía Local y Bomberos y vigilancia especial en barrancos, partidas rurales y otros puntos críticos.

Activado el dispositivo de meteorología adversa dirigido a personas sin hogar (CAUS).

Recomendación de máxima restricción de desplazamientos que no sean imprescindibles.

Intervenciones de auxilio y asistencia social

Durante la jornada del jueves, en la que se recogieron en la ciudad unos 67 litros por metro cuadrado, la Policía Local y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) realizaron más de un centenar de intervenciones relacionadas con achiques de agua por acumulación en la calzada, regulación del tráfico por avería en semáforos y auxilio a personas en el interior de sus vehículos y en algunos domicilios, sobre todo en el acceso sur a la ciudad en la avenida de Elche, la zona de playas, centro, partidas rurales y barrio de Florida Babel. A su vez, el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) acogió a 107 personas sin hogar.

El Cecopal se mantiene activo y esta tarde volverá a reunirse a las 18.00 para evaluar la situación meteorológica y las medidas a adoptar en las próximas horas de cara al fin de semana.