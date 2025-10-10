El Cine Ideal de Alicante cumple cien años ante un futuro incierto

El Cine Ideal de Alicante cumple 100 años de su inauguración este 10 de octubre. Según ha informado la plataforma Salvem l’Ideal, constituida para preservar el antiguo equipamiento cultural, “el edificio había sido diseñado el año anterior por Juan Vicente Santafé y Arellano” y su construcción se enmarca en la “revolución cinematográfica que vivió la ciudad de Alicante” en los años veinte del siglo pasado.

En aquel momento la ciudad contaba solo con seis salas dedicadas exclusivamente a los espectáculos, aunque entre 1923 y 1927 se reformaron cuatro de estas salas “para adaptarlas a las proyecciones y se construyeron tres cines de nueva planta”. Fue así como se configuraron las salas de cine de más capacidad y representatividad urbana “que la ciudad ha tenido a lo largo de la historia”, dicen desde la plataforma en referencia al Monumental, al Salón España (que después se llamó Capitol) y al propio Ideal. Este último edificio es el único de su especie que sobrevive en la ciudad.

Inaugurado en la antigua calle Zorrilla, hoy avenida de la Constitución, en la sesión inaugural del Cine Ideal se proyectaron las películas mudas El maldito dinero y Tribulaciones, cortometraje cómico del actor norteamericano Harold Lloyd.

Celebración

La plataforma Salvem l’Ideal, junto a Unir Alacant, han pedido permiso al Ayuntamiento de Alicante para celebrar, el próximo 9 de noviembre a las 19:00, este centenario. Ambas entidades están a la espera de la autorización del acto, que consistiría en la proyección del cortometraje citado sobre la fachada del edificio, con el acompañamiento de un pianista profesional para “vivir en primera persona la experiencia cinematográfica del Alicante de los años veinte”.

A su vez, las entidades solicitan que la Conselleria de Cultura declare el antiguo equipamiento como Bien de Interés Cultural, tal como llevan solicitando desde hace años, y que se preserve el uso cultural del espacio, que actualmente es propiedad de la empresa privada Baraka. La mercantil está a la espera de recibir un permiso del Ayuntamiento de Alicante para transformar el inmueble en un hotel, posibilidad contra la que han protestado reiteradamente las entidades culturales desde los últimos años.

La recuperación del Cine Ideal, de hecho, fue la propuesta más votada de los presupuestos participativos promovidos por la Generalitat (entonces en manos del Botànic) en la provincia de Alicante en 2022. La idea era convertir el espacio en una filmoteca, pero la institución autonómica no llegó a adquirir el inmueble, que fue comprado por la empresa Baraka.

Ahora, a la espera de una licencia que aún no ha llegado para convertir el antiguo cine en un hotel, el futuro del Ideal es una incógnita.