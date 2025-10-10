Cruz Roja refuerza su despliegue en Alicante ante la dana Alice y atiende a más de una veintena de personas en Torrevieja

Desde su Centro de Operaciones Autonómico, Cruz Roja mantiene activo un dispositivo permanente para coordinar, las 24 horas del día, los recursos de emergencia movilizados por el episodio de dana en Alicante. Además, la entidad continúa organizando la prealerta de nuevos equipos voluntarios por si fuera necesaria su activación en las próximas horas.

La organización presta especial atención a las personas usuarias de sus servicios de Teleasistencia, aprovechando las llamadas de seguimiento para ofrecer consejos preventivos, comprobar su estado y reforzar la labor de las Unidades Móviles sobre el terreno.

En la última actualización, 22 personas han pasado la noche en el albergue provisional instalado y atendido por Cruz Roja a petición del Ayuntamiento de Torrevieja, ubicado en el polideportivo municipal. Este dispositivo permanecerá operativo también durante la noche de hoy, pendiente de la evolución meteorológica.

En la ciudad de Alicante, Cruz Roja colabora con el Ayuntamiento mediante la activación de equipos de respuesta básica en emergencias, encargados de la atención y puesta en marcha de un albergue provisional en el recurso municipal de la avenida Víctor Jiménez Díaz, con una capacidad inicial para 50 plazas.

Por su parte, en Elche continúan operativos los equipos locales de emergencia, que realizan batidas por las zonas con mayor riesgo de inundación, ofreciendo información a la población y detectando posibles situaciones de vulnerabilidad. En Guardamar del Segura y Crevillent, los equipos de Cruz Roja apoyan a los servicios municipales en la atención y acompañamiento a colectivos especialmente expuestos.

Asimismo, en las localidades más afectadas por la alerta climatológica, Cruz Roja ha puesto a disposición de las autoridades todos sus recursos de emergencia para garantizar la atención de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.