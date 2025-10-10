Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante

La segunda jornada con la dana Alice barriendo la provincia de Alicante está dejando los principales acumulados en la Marina Alta, área a la que se ha trasladado el principal foco de inestabilidad.

Todo después de que se llegarán a recoger el jueves 120 litros por metro cuadrado en el interior de la Marina Baixa y se rondaran los 100 en otros puntos.

Así, hasta las 11:30 horas de este viernes, se rondan ya los 70 litros en la Marina Alta. Según la red de estaciones de Avamet, La Vall d'Ebo lleva acumulaos 69,6 litros, seguida de l'Atzúbia con 66,2, La Vall de la Gallinera y Sagra con 66, Pego con 62,5, l'Orxa con 49,8 y Xàbia con 47,2, con lluvias generalizadas en la comarca.

Fuera de la Marina Alta destaca El Comtat, con 40,2 litros en Gaianes, 36,2 en Beniarrés y 35,2 en Alfafara, y también precipitaciones en amplias zonas. Y en la Vega Baja se han registrado entre 10 y 20 litros por metro cuadrado en lo que va de viernes en puntos como Pilar de la Horadada (19,4) o Torrevieja (10,4).

Avisos rojo, naranja y amarillo

Desde las 10:00 horas de este viernes está activado el aviso rojo en el litoral sur, que abarca la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de l'Alacantí, del Medio Vinalopó y de la Marina Baixa.

Esta alerta está vigente hasta la medianoche del viernes al sábado, con posibles acumulados de 180 litros en 12 horas, lo que motivó el envío el jueves de un mensaje Es Alert por parte de la Generalitat.

En el litoral norte, que abarca el norte de la Marina Baixa, la Marina Alta y parte de El Comtat, se mantiene el aviso naranja, pudiendo registrarse 60 litros en una hora y 140 litros en 12 horas.

Y en el interior, que comprende l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de El Comtat, l'Alacantí y el Medio Vinalopó, hay alerta amarilla, lo que se puede traducir en 20 litros en una hora y 60 litros en 12 horas.