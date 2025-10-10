Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

  1. Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
  2. Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
  3. Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
  4. Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
  5. La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
  6. Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
  7. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  8. Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Última hora de la alerta roja en Alicante: Aemet mantiene el riesgo extremo por lluvias que podrían provocar inundaciones

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

La formación de la dana Alice en el mar de Alborán y Almería traslada el mayor foco de la inestabilidad a la Vega Baja

Alerta roja en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades

La lluvia pone a prueba a hosteleros y turistas en el arranque del puente de Alicante

Alerta roja por lluvias: suspendida la actividad presencial en la UA este viernes y cierre en la UMH

