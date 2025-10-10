DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
Manuel Lillo
La campaña del Ayuntamiento de desalojos de sintecho se traslada a la playa del Postiguet de Alicante
Agentes de la Policía Local obligan a cinco personas a recoger sus escasos enseres y a abandonar la zona en la que pasaban las noches, sin ofrecer alternativa habitacional
Jose A. Rico
Así se prevé que impacte la dana Alice en Alicante
Las principales precipitaciones se esperan en el norte de la provincia mientras que serán generalizadas pero moderadas en el resto, aunque hay un alto grado de incertidumbre
Mercedes Gallego
La Diputación no aclara sus negociaciones con Baño para comprar el antiguo hotel Palas de Alicante
El Ayuntamiento manifiesta su interés en seguir como inquilino en el histórico inmueble mientras la oposición califica la intención de la Cámara de desahuciarle de “chantaje” a Barcala por el bloqueo de la licencia para las obras de Panoramis
C. Pascual
La valoración de la gestión del Consell consolida su caída libre por la dana
Casi la mitad de los encuestados suspende ahora al gobierno de Carlos Mazón pese a los buenos datos registrados justo antes del 29-O, aunque la oposición obtiene una nota todavía más baja
P. Cerrada
Una joven intenta embarcar en el ferry de Dénia a Baleares con 18 kilos de droga envasada al vacío
La Guardia Civil detiene a una conductora de 21 años que ocultaba hachís en el equipaje que llevaba en su coche
A. Fajardo
Una de cada cinco viviendas de las partidas rurales de Alicante tiene riesgo de inundarse
Una investigación de la UA concluye que 1.800 casas están en peligro cuando se producen lluvias intensas
Manuel Lillo
La Generalitat activa 20 millones para hacer frente a expropiaciones “ilegítimas” de la era Zaplana en la Ciudad de la Luz de Alicante
El Diario Oficial de la Generalitat anuncia una transferencia de crédito a la Conselleria de Medio Ambiente para sufragar la condena económica por embargar viviendas en Agua Amarga “sin la motivación preceptiva”
A. Fajardo
Disputa por la lengua en Alicante: la Inspección y el centro desoyen a la madre y dejan a la niña de Elche en castellano hasta que diga el juez
La progenitora, que votó diferente al padre, interpone una demanda para pasar a su hija a valenciano, la línea en la que ha estudiado la alumna desde que empezó el colegio
José Luis García Nieves
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
El sondeo para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana constata el desgaste del ‘president’ por la dana: su imagen no mejora desde mayo y el 90 % cree que no debería repetir como candidato.
Sara Rodríguez
Duelo familiar en las Hogueras de Alicante: Pere y Alejandro Baenas competirán en la máxima categoría
Al menos por el momento, solo un artista alicantino, Javier Gómez Morollón, plantará en Especial con Polígon de Sant Blai
