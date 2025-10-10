La Federació de les Fogueres ya tiene el lugar elegido para la Gala de Candidatas 2026

La incógnita sobre el escenario que acogerá uno de los actos más esperados del calendario de las Hogueras podría tener los días contados. La Federació de les Fogueres de Sant Joan ya ha puesto sobre la mesa al Ayuntamiento de Alicante una propuesta concreta de donde podrían celebrarse las Galas de Candidatas a Belleses del Foc d’Alacant 2026 i les seues dames d’honor, previstas para los días 24 y 25 de abril.

De ser aprobada, la propuesta transformará una de las principales arterias de la ciudad en una gran pasarela festera: la avenida de la Estación. “Se trata de un espacio que pensamos que reúne todas las condiciones para acoger dos de los actos más importantes del calendario, y así se lo vamos a trasladar al Ayuntamiento en una reunión que celebraremos próximamente”, ha explicado el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares.

La propuesta, que ya cuenta con el estudio técnico correspondiente, contempla un gran escenario junto a la plaza de los Luceros y una pasarela de más de 150 metros que se extendería hasta más allá del cruce con la calle Ferré Vidiella. “Las candidatas se concentrarían en los jardines del Palacio Provincial y saldrían por un pasillo hasta la pasarela”, ha detallado Olivares.

El presidente ha subrayado que la decisión responde al deseo de los foguerers i barraquers de no celebrar el acto en la plaza de toros. “Hemos buscado una solución en la que todos podamos estar cómodos. Se habilitarán más de 2.600 localidades a lo largo de la pasarela y además habrá espacio para que el público pueda verlo de pie”, ha afirmado.

No sería la primera vez que la fiesta alicantina toma las grandes avenidas del centro. “Hace dos años colocamos el escenario para el certamen de villancicos en la avenida de Maisonnave y conseguimos consensuar cortes y desvíos de tráfico. Estamos convencidos de que podemos trabajar en la misma sintonía para que las galas puedan celebrarse el próximo mes de abril”, ha recordado Olivares.