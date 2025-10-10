El MOE organiza una conferencia sobre los cien años del cuartel de Rabasa en Alicante

El Mando de Operaciones Especiales ha organizado para el próximo martes día 14 la conferencia “100 años del acuartelamiento de Rabasa”, que será impartida en Alicante por el capitán de Infantería Roberto José García Ortega.

Cartel anunciador de la conferencia en Alicante. / INFORMACIÓN

El acto tendrá a lugar las 19 horas en el Aula de Cultura de la plaza de Quijano en Alicante, con entrada gratuita hasta llenar el aforo. Esta conferencia se enmarca en las actividades programadas con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

El capitán de Infantería Roberto José García Ortega, del cuartel general del MOE, realizará un recorrido histórico del acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete” durante su siglo de vinculación a la ciudad de Alicante y al popular barrio de Rabasa.

Con esta cita con la historia, el MOE del Ejército de Tierra contribuye una vez más a la difusión de la cultura de Defensa entre la sociedad alicantina de la que forma parte, según informan desde el Mando de Operaciones Especiales.