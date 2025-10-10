Nueva incidencia en el TRAM de Alicante

Una nueva incidencia afecta al TRAM de Alicante. En la tarde de este viernes, el TRAM de Alicante ha registrado una incidencia eléctrica que ha afectado a varias de sus líneas, sumando un nuevo contratiempo a una semana marcada por problemas derivados tanto de las condiciones meteorológicas como de averías técnicas.

La nueva incidencia se originó a primera hora de la tarde de este viernes, cuando una avería eléctrica provocó retrasos en la circulación de las líneas 1, 2, 3 y 4 del TRAM de Alicante. El aviso difundido por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) advertía de que por avería eléctrica, "los trenes pueden circular con retraso".

Desde FGV indicaron que la causa de la avería se debía a la falta de tensión en la catenaria en los tramos subterráneos y en parte de la Línea 2. Ante esta situación, la compañía movilizó a la contrata de mantenimiento con el fin de restablecer el suministro. Minutos después, FGV confirmó que la tensión había sido recuperada en los tramos afectados, lo que permitió ir normalizando gradualmente la circulación.

Una semana complicada

Esta nueva incidencia se suma a una semana complicada para el TRAM de Alicante. El servicio suspendía este viernes la circulación de la Línea 5, que cubre el trayecto entre las paradas Porta del Mar y Plaça La Coruña, debido a la alerta roja por lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. El resto de las líneas del TRAM, en concreto la 1, 2, 3, 4 y 9, operaron en su horario habitual, hasta la incidencia por avería eléctrica en la tarde del viernes.

El jueves, con la alerta naranja activada por lluvias, ya se registraron alteraciones en el servicio del TRAM, especialmente en las líneas 4 y 5 en las que se suspendió la circulación durante dos horas y media debido al agua acumulada en las proximidades de las paradas de Londres y Avenida Benidorm, en el entorno de la avenida de las Naciones.

Durante ese tiempo, la L4 solo operó entre Luceros y la avenida de las Naciones, sin llegar al final del recorrido, mientras que la L5 funcionó únicamente entre Porta del Mar y avenida de las Naciones. La suspensión del servicio complicó la movilidad de los usuarios que dependían de este medio de transporte.