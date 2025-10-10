Olcina: "El foco de la inestabilidad se desplaza ahora a la Marina Alta"

La dana Alice mantiene en vilo a la provincia de Alicante. A las 10:00 horas ha entrado en vigor el aviso rojo por riesgo de lluvias torrenciales desde Benidorm hasta Pilar de la Horadada, con especial atención en la Vega Baja. Y aunque esta alerta se mantiene para el sur de la provincia, el foco de inestabilidad se está trasladando ahora a la Marina Baixa y, sobre todo, a la Marina Alta.

El climatólogo alicantino Jorge Olcina / INFORMACIÓN

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado en la mañana de este viernes que "los modelos nos están señalando que el foco de mayor inestabilidad se desplaza hacia las Marinas, especialmente la Marina Alta, donde ya ha llovido bastante en esta pasada madrugada y lo va a seguir haciéndolo".

Así, aunque se mantienen las reservas lógicas y la situación puede cambiar, "en el resto de la provincia va a ir lloviendo de continuo a lo largo de la jornada, con ratos de un poco de intensidad, pero en principio no parece peligroso". De cualquier forma, la alerta roja en el litoral sur sigue vigente, hasta la medianoche del viernes al sábado, con posibles acumulados de 180 litros en 12 horas, lo que motivó el envío el jueves de un mensaje Es Alert por parte de la Generalitat.

En el litoral norte, que abarca el norte de la Marina Baixa, la Marina Alta y parte de El Comtat, se mantiene el aviso naranja, pudiendo registrarse 60 litros en una hora y 140 litros en 12 horas. Y en el interior, que comprende l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de El Comtat, l'Alacantí y el Medio Vinalopó, hay alerta amarilla, lo que se puede traducir en 20 litros en una hora y 60 litros en 12 horas.

"El eje de la dana se ha desplazado ya un poco más al norte y por eso es la Marina Alta y de nuevo la provincia de Valencia las zonas donde se están registrando las precipitaciones más abundantes" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Olcina ha destacado que "se trata de una situación de lluvias más continuadas que torrenciales. Y sobre todo se va a acumular bastante precipitación en la Marina Alta".

En cuanto al foco de la Vega Baja, donde se centraban los temores sobre el impacto de la dana este viernes, el climatólogo ha explicado que "ha llovido en las últimas horas en la costa entre Pilar de la Horadada, Torrevieja y Guardamar pero no parece que vaya a ser peligroso en las próximas horas".

"Se trata de una situación de lluvias más continuadas que torrenciales. Y sobre todo se va a acumular bastante precipitación en la Marina Alta" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, preguntado por si la situación podía compararse con la dana de 2019 en la Vega Baja, ha señalado que "nada que ver. El eje de la dana se ha desplazado ya un poco más al norte y por eso es la Marina Alta y de nuevo la provincia de Valencia las zonas donde se están registrando las precipitaciones más abundantes".

De cualquier forma, la inestabilidad se va a prolongar al menos hasta el sábado, cuando también hay aviso naranja en todo el litoral y amarillo en el interior.