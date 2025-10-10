Pilar Bernabé pide en Alicante reducir al máximo los desplazamientos ante la alerta roja por lluvias
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha solicitado esta mañana en Alicante que la ciudadanía sigan todas las medidas de prevención y reduzcan al máximo posible los desplazamientos para garantizar su seguridad y prevenir incidentes con motivo de la alerta roja de lluvias en la provincia, especialmente en el litoral sur. Bernabé ha indicado que ha trasladado a la Generalitat la necesidad de mantener una vigilancia especial sobre las pequeñas ramblas en la Vega Baja, que es una zona altamente inundable y se pueden registrar más problemas en caso de fuertes precipitaciones.
Bernabé ha asistido en la Subdelegación del Gobierno en Alicante a una reunión de coordinación convocada por la Generalitat para analizar las incidencias de la lluvia y la posible evolución de las precipitaciones durante las próximas horas. Acompañada del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y de los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Alicante, Pilar Bernabé ha explicado que la alerta roja está previsto que se mantenga hasta la medianoche, cuando pasará a alerta naranja hasta las ocho de la mañana del sábado, que se reducirá a alerta amarilla.
No obstante, la delegada del Gobierno ha recordado que el tiempo es muy inestable y la situación puede cambiar. Bernabé ha señalado que durante la pasada madrugada no se han registrado incidentes por la lluvia ni había carreteras cortadas a primera hora de la mañana. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Unidad Militar de Emergencias están en alerta para movilizarse en caso de ser necesario, según Bernabé.
