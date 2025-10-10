Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo

Las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica que ayer azotaron Alicante bajo aviso naranja dejaron múltiples incidencias en la ciudad. Entre ellas, destaca la caída de un rayo que impactó en la parte superior de un edificio situado en la calle José Luis Lassaletta, en el barrio de Gran Vía Sur, provocando visibles daños en la fachada.

El suceso no causó heridos, aunque obligó a la intervención de los Bomberos del SPEIS, que acudieron al lugar para evaluar los desperfectos y garantizar la seguridad de la estructura.

El boquete que causó el rayo en el edificio de Alicante. / INFORMACIÓN

Durante las últimas horas, los Bomberos y la Policía Local realizaron más de un centenar de intervenciones relacionadas con las fuertes precipitaciones.

Alicante permaneció ayer en aviso naranja, y desde esta madrugada la provincia ha pasado a alerta roja por DANA, con previsión de lluvias intensas y posibles acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado.