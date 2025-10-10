Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo

El suceso no causó heridos, aunque obligó a la intervención de los Bomberos del SPEIS

Los destrozos que causó el rayo en el edificio de Alicante.

Los destrozos que causó el rayo en el edificio de Alicante. / INFORMACIÓN

P. Cerrada

Las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica que ayer azotaron Alicante bajo aviso naranja dejaron múltiples incidencias en la ciudad. Entre ellas, destaca la caída de un rayo que impactó en la parte superior de un edificio situado en la calle José Luis Lassaletta, en el barrio de Gran Vía Sur, provocando visibles daños en la fachada.

El suceso no causó heridos, aunque obligó a la intervención de los Bomberos del SPEIS, que acudieron al lugar para evaluar los desperfectos y garantizar la seguridad de la estructura.

El boquete que causó el rayo en el edificio de Alicante.

El boquete que causó el rayo en el edificio de Alicante. / INFORMACIÓN

Durante las últimas horas, los Bomberos y la Policía Local realizaron más de un centenar de intervenciones relacionadas con las fuertes precipitaciones.

Noticias relacionadas y más

Alicante permaneció ayer en aviso naranja, y desde esta madrugada la provincia ha pasado a alerta roja por DANA, con previsión de lluvias intensas y posibles acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
  2. Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
  3. Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
  4. Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
  5. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  6. La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
  7. Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
  8. Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

La Federació de les Fogueres ya tiene el lugar elegido para la Gala de Candidatas 2026

La Federació de les Fogueres ya tiene el lugar elegido para la Gala de Candidatas 2026

Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo

Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo

Última hora de la alerta roja en Alicante: Aemet confirma que las lluvias tocan la costa de la Vega Baja

Última hora de la alerta roja en Alicante: Aemet confirma que las lluvias tocan la costa de la Vega Baja

Sanidad destaca la creación de 631 puestos de trabajo en salud mental en diez meses

Sanidad destaca la creación de 631 puestos de trabajo en salud mental en diez meses

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante

Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante

Bomberos y Policía Local realizan más de un centenar de intervenciones por las fuertes lluvias en la ciudad de Alicante

Bomberos y Policía Local realizan más de un centenar de intervenciones por las fuertes lluvias en la ciudad de Alicante

¿Pueden los algoritmos ayudar a detectar y distinguir entre TDAH y autismo?

¿Pueden los algoritmos ayudar a detectar y distinguir entre TDAH y autismo?
Tracking Pixel Contents