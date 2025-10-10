Sanidad ultima en Alicante un hospital de día para trastornos de conducta alimentaria

La provincia de Alicante contará a partir de noviembre con un hospital de día para pacientes con trastornos de conducta alimentaria, en principio con una dotación de 15 plazas y que se centrará en la atención post-alta y en casos complejos, con el objetivo de evitar derivaciones fuera del territorio alicantino.

Estos trastornos sufren un aumento y los casos de ingreso hospitalario son cada vez más graves, con un índice de desnutrición mayor, según explican los expertos a este diario. De hecho, la media de índice de masa corporal (IMC) con que los pacientes llegan al hospital ronda la cifra de 12, lo que implica una gravedad extrema, ya que el índice saludable es de 18,5. Este viernes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

"Los niños y niñas necesitan una atención especializada al alta tras el ingreso por trastorno alimentario. No puedes enviarlos a una consulta, se necesita mucho más cuidado" Bartolomé Pérez Gálvez — Director general de Salud Mental

Los menores con trastornos de la conducta alimentaria que necesitan hospitalización son cada vez más jóvenes: hay casos graves de anorexia, bulimia y otros incluso a los 10 años. Con el nuevo hospital de día para menores y adolescentes se busca dar una atención especializada a pacientes que salen de alta de la unidad de ingreso y para aquellos casos resistentes que considere el equipo médico que necesiten un seguimiento más intenso y supraespecializado como jóvenes que lleven de alta un tiempo pero sean complejos.

El complejo Doctor Esquerdo contará con un centro de día para pacientes psiquiátricos complejos que salgan de alta

Ingreso

Así lo indica el director general de Salud Mental, Bartolomé Pérez Gálvez, para quien la idea no es tener a un adolescente varios meses en un hospital sino ofrecerle los cuidados y terapia que necesita en un centro de día para subagudos. Una demanda histórica que no se había llevado a cabo.

La plantilla de este recurso ya está confeccionada y se ubicará en el nuevo edificio del complejo de salud mental Doctor Esquerdo, cuya gestión transfirió hace unos meses la Diputación Provincial de Alicante a la Generalitat Valenciana y que cuenta con muchos espacios disponibles. El hospital de día ofrecerá tratamiento y terapias específicas a los pacientes hasta que puedan continuar el tratamiento en una consulta específica y permitirá a la provincia igualarse en estos servicios a Valencia y a Castellón.

Con el tiempo, Sanidad quiere convertir en referencia el servicio ofrecido por la unidad de ingresos de trastornos de conducta alimentaria y el hospital de día.

Pacientes que ingresan por anorexia o bulimia Según datos de la Conselleria de Sanidad, en la Comunidad Valenciana hay tres unidades de hospitalización para estos trastornos de alimentación: una con dos camas en Castellón, otra con cinco camas en la Fe y la del Hospital de Sant Joan con seis camas. El número de pacientes que ingresan cada año varía entre un centro y otro.

Subagudos

También en el recinto del Doctor Esquerdo, pero con una puerta diferenciada, entrará en funcionamiento antes de finalizar el año un recurso para pacientes de Psiquiatría que salen de ingreso en el Hospital de Sant Joan, como enfermos psicóticos, "para los que hace falta un hospital de día de subagudos exactamente igual que tienen La Fe, Elche o Elda".

Estos centros "son mucho más restringidos, con menos pacientes, a los que hace falta una continuidad de cuidados durante un periodo corto, de un mes y medio o dos meses, con más frecuencia e intensidad diaria". La unidad tendrá entre 25 y 30 plazas.

Más camas para ingreso

En lo que queda de año, iniciará asimismo su actividad, según el director general de Salud Mental, la nueva unidad de ingreso psiquiátrico del Hospital General de Alicante, departamento que hasta ahora solo atendía urgencias.

El proyecto inicial de Sanidad consiste en hacer una construcción independiente de unos 3.000 metros cuadrados con tres plantas y un presupuesto de ejecución de unos 7,5 millones, que puede prolongarse en obras hasta 2027. De hecho, la idea es redactar el proyecto el año próximo.

Sin embargo, ya en este ejercicio comenzará a funcionar una unidad de ingreso de adultos con ocho camas en el Doctor Balmis, que se sumarán a las 30 camas de hospitalización del Hospital de Sant Joan, con lo que la ciudad contará con un total de 38 entre ambos centros. La unidad de ingreso de Sant Joan es la segunda mayor de los hospitales autonómicos, y están siempre ocupadas, casi al 100%.

Estos recursos se suman a los 18 hospitales de día de salud mental infanto-juvenil y de adultos previstos: estos últimos van a empezar a adjudicarse. Ya existen unidades de hospitalización en los Hospitales de Elda, Alcoy y La Vila; y para niños y adolescentes los de Orihuela y Elche, abierto recientemente.