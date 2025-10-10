Sin más policías en plena alerta roja: un sindicato asegura que el Ayuntamiento de Alicante no ha reforzado el servicio

Sin refuerzo policial pese a la situación meteorológica. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Administración Pública (Sitap) de Alicante ha emitido un comunicado en el que muestra su “preocupación” ante la “falta de refuerzo real” en el servicio de la Policía Local de Alicante durante el Plan Municipal de Emergencias por la alerta roja.

Este jueves el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció al mediodía que ya se habían reforzado “todos los efectivos de Policía Local y Bomberos”. En este último caso el refuerzo sí que se ha constatado, pero no en el de los agentes policiales.

Según el citado sindicato, “no se ha producido ningún incremento de efectivos respecto a una jornada habitual” y los agentes que están prestando servicios “son los mismos que cualquier viernes por la mañana, sin refuerzo de turnos ni medios adicionales”.

Todo ello pese a que el alcalde de Alicante ha insistido este mismo viernes en el “refuerzo de turnos de Policía Local”, que Sitap desmiente argumentando que por la mañana, en plena alerta roja, los agentes en servicio han asumido “mayores riesgos personales, trabajando con recursos limitados y, en algunos casos, sin vehículos adecuados para las condiciones meteorológicas”.

Como ejemplo citan el caso de las partidas rurales, donde “cuatro agentes se desplazaron en un solo coche ante la falta de todoterrenos operativos aptos para circular en zonas inundables y con lluvia intensa”. El resultado, aseguran, ha sido “un servicio mermado y una respuesta insuficiente ante los afectos de las lluvias”.

También hablan, como ejemplo de esta “falta de refuerzo”, la situación de la avenida de Elche, donde ha habido zonas anegadas y vehículos circulando “sin que se produjera un corte preventivo pese a la previsión”.

José Antonio Andanuche, miembro de Sitap, apunta también que el jueves estaban “en alerta” y por la tarde hubo “13 unidades de servicio en la calle, los mismos que cualquier fin de semana”, y asegura que “no ha habido refuerzo alguno” pese a la alerta. “Este viernes ha habido los mismos policías que un día laborable”, critica.

Por otra parte el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha acusado al alcalde de Alicante de “mentir”. “Hay la misma policía local que en un día ordinario en Alicante, una de las ciudades con menos agentes por habitante. ¿Esto es normal?”, se ha preguntado.

Sin embargo, desde el gobierno local trasladan que la Policía Local se ha reforzado durante la mañana del viernes "con 10 agentes de dos equipos del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR), al igual que en la tarde del jueves", y que "se han suspendido descansos de agentes que estaban previstos durante el puente festivo". Por último, consideran que el refuerzo policial "ha sido el adecuado para el operativo desplegado". En total, el Ayuntamiento de Alicante dispone de un cuerpo de 502 agentes de Policía Local.