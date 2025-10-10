Las quejas por el servicio de reparto de comida a mayores llegaron al Síndic en 2023

Una denuncia que no es nueva en un servicio esencial para mayores y dependientes. El Síndic de Greuges ya abrió en 2023 una investigación relativa a las condiciones de higiene de los vehículos utilizados en el reparto de comida para personas mayores en Alicante, de los servicios "Menjars a casa" y "Majors a Casa", tras recibir denuncias sobre prácticas irregulares. Precisamente, las mismas quejas que este miércoles el sindicato CNT-AIT de Alicante volvió a hacer públicas y en las que alertaban de graves "negligencias higiénicas" que, según aseguran, comprometen la salud de los usuarios más vulnerables del programa. Según las denuncias, los mismos vehículos empleados para el transporte de alimentos también se usaban para recoger ropa sanitaria sucia, incluidas sábanas y toallas con restos de heces y orina.

La denuncia de 2023

En junio de 2023, el Síndic de Greuges recibió la primera queja formal sobre el servicio "Menjar a Casa". La denuncia, presentada por un miembro del comité de empresa alertaba sobre la falta de respuesta a sus reclamaciones previas ante el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La queja subrayaba la ausencia de documentación del servicio solicitada repetidamente, así como la preocupación por la falta de control en la entrega de los menús.

El Síndic, tras iniciar su investigación el 5 de julio de 2023, solicitó informes tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la conselleria. La respuesta del consistorio indicó que el caso había sido trasladado a la conselleria, mientras que esta última pidió una extensión del plazo para emitir su informe. Sin embargo, el resultado final de la investigación, que concluyó en noviembre de 2023, fue el cierre del expediente de queja, debido a la falta de colaboración por parte de la conselleria y la ausencia de evidencias de incumplimientos en los informes de inspección.

El Síndic destacó que la cuestión central de la queja, la falta de respuesta de las administraciones ante las denuncias, no había sido resuelta, lo que llevó al cierre del expediente en noviembre de 2023.

Nuevas denuncias

El caso resurgió esta semana con fuerza, tras la denuncia pública de CNT-AIT Alicante sobre las condiciones higiénicas del servicio. Según el sindicato, los mismos vehículos que transportan los menús diarios para personas mayores y dependientes son utilizados también para recoger ropa sanitaria sucia, incluidas sábanas y toallas con restos de heces y orina.

Tras conocerse la denuncia, desde el Ayuntamiento de Alicante señalan que "no tienen conocimiento de ninguna queja respecto al servicio Menjar a Casa por parte de ningún trabajador, sindicato ni usuario". Según explican desde el Consistorio, tras la publicación de la noticia se ha puesto en contacto de inmediato con la concesionaria para "recabar información y exigir que cumpla estrictamente el contrato y garantice las medidas higiénico-sanitarias" en todo momento.

El consistorio añade que el servicio "Major a Casa" no es municipal y que la Generalitat, de quien depende, "no lo presta en Alicante". Por su parte, las mismas fuentes municipales indican que "la empresa niega tajantemente que se usen los mismos vehículos" para el transporte de comida y de ropa sanitaria sucia en la ciudad, y recuerda que "se realizan inspecciones trimestrales que no han detectado ninguna irregularidad".