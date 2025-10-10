EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: alerta roja en el litoral sur de la provincia pero temperaturas estables
La Agencia Estatal de Meteorología advierte de estos serán los días más complicados aunque el temporal podría prolongarse durante todo el fin de semana
La provincia de Alicante vive este viernes una situación de alerta roja debido a la llegada de la dana Alice. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también mantiene activas para hoy la alerte naranja en el litoral norte y amarilla en el interior. Según la Aemet, en el sur se espera una precipitación acumulada de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 60 en el norte.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el resto. El viento soplará del noreste flojo a moderado en el litoral y en el resto flojo de dirección variable, tendiendo a flojo a moderado del noreste en horas centrales.
El tiempo en Alicante
En Alicante las lluvias llegarán a las 12.00 horas aunque serán débiles y se prolongarán hasta las 15.00 horas. Por la noche pueden haber también lluvias débiles, al igual que el sábado que serán de poca intesidad e intermitentes. Las temperaturas estarán en torno a los 22ºC.
El tiempo en Elche
Elche vive un viernes en el que las mayores precipitaciones se esperan a mediodía y a última hora de la tarde, pero tampoco serán muy intensas. El sábado las lluvias serán muy débiles y en momentos puntuales de la mañana. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.
El tiempo en Benidorm
Jornada tranquila en Benidorm, con cielos nublados y con lluvias puntuales y débiles a lo largo de la jornada que podrían ser más intensas por la noche. Ya de madrugada se espera que se alcancen los 33 litros por metro cuadrado. Los termómetros se mantendrán en torno a los 21ºC.
El tiempo en Elda
Elda disfrutará de una mañana nublada con precipitaciones débiles entre las 13.00 y las 17.00 horas. El resto del día no se esperan más lluviashasta la madrugada. Las temperaturas no pasarán de los 18ºC.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja vivirá un día marcado por lluvias débiles y dispersas que no dejarán grandes acumulados en la ciudad sobretodo al mediodía. Las temperaturas estarán en torno a los 22ºC.
El tiempo en Orihuela
La lluvia será algo más intensa al mediodía y débil ya por la noche. Las temperaturas también en torno a los 21ºC.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy las lluvias serán persistentes durante todo el día pero débiles. Los mayores acumulados se esperan de madrugada donde se podrán recoger hasta 19 litros por metro cuadrado. Las temperaturas estarán en torno a los 16ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia esperan lluvias débiles al mediodía y algo más intensas por la tarde, a partir de las 19.00 horas. La mayor cantidad de precipitaciones se esperan también de madrugada. El sábado las lluvias se esperan a partir de las 13.00 horas y hasta las 22.00 horas.
