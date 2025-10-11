¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado el aviso de nivel rojo por lluvias en el litoral sur de la provincia de Alicante la tarde de este viernes 10 de octubre. Finalmente, a pesar de la persistencia de las lluvias, cada vez más débiles, Aemet ha bajado la alerta a naranja sobre las 18.00 horas de la tarde de ayer. Se espera que la gota fría se desplace por el mar y deje más precipitaciones en la zona de Alicante capital, así como en las comarcas de la Marina Baixa y la Marina Alta.

El episodio de lluvias intensas ha comenzado alrededor de las 10:00 horas de este viernes y está previsto que se prolongue hasta la mañana de hoy, en el que también se esperan lluvias y tormentas de intensidad moderada en algunos municipios.

¿Cuándo llegarán las lluvias intensas a la provincia de Alicante?

A pesar del cambio de alerta, la intensidad de las lluvias es muy dispar dependiendo de la zona o el municipio en el que nos encontremos. Por eso hemos querido analizar a qué hora se espera la mayor cantidad de precipitaciones en las principales localidades de la provincia. Estos serían los datos por municipios, según la página web de la Aemet a las 11.25 horas de la mañana del sábado:

Alicante: Alicante ha despertado con un sábado de cielos muy nubosos y lluvias frecuentes que se repetirán durante toda la jornada , con una probabilidad de precipitación del 100% y 90% que disminuirá al 20% por la noche . Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados, y el viento soplará del noreste, flojo a moderado, con rachas de hasta 20 km/h, girando a componente norte y este a lo largo del día. La humedad se mantendrá elevada, entre el 60 y el 80%, lo que dejará un ambiente muy pesado y húmedo.

San Vicente del Raspeig: Empieza el sábado con cielos muy nubosos y lluvias persistentes durante buena parte del día , con una probabilidad del 100%-90% que irá disminuyendo hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 24 grados , mientras que el viento soplará flojo del este y norte , con rachas moderadas por la tarde . La humedad será elevada , con valores de hasta el 85% en las primeras y últimas horas del día.

El Campello: Sábado con cielos cubiertos y lluvias persistentes durante todo el día , con una probabilidad de precipitación del 100% y posibilidad de tormentas por la tarde . Las temperaturas oscilarán entre 18 y 24 grados , con viento del este y norte moderado , que soplará con más fuerza en las horas centrales. La humedad relativa será alta, entre el 60% y el 85%, y tenderá a aumentar por la noche.

Elche: La jornada del sábado en Elche estará marcada por las lluvias persistentes y cielos muy nubosos durante prácticamente todo el día , según la previsión de la Aemet. La probabilidad de precipitación será del 100% durante la mañana , bajando ligeramente al 95% por la tarde y al 25% por la noche . Las temperaturas se moverán entre los 16 y 23 grados, con un ambiente húmedo y sensación térmica similar. El viento soplará del sureste y noreste, con rachas moderadas de hasta 15 km/h, contribuyendo a una sensación atmosférica inestable. La humedad relativa será elevada, alcanzando valores de hasta el 90%, lo que mantendrá un ambiente cálido y bochornoso pese a la lluvia .

Benidorm: El sábado en Benidorm estará marcado por la inestabilidad y las lluvias persistentes durante toda la jornada , según la previsión de la Aemet. Se espera una probabilidad de precipitación del 100% desde la madrugada hasta la tarde, bajando al 65% por la noche , con cielos muy nubosos o cubiertos . Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados , con un ambiente húmedo y sensación térmica templada. El viento soplará con fuerza moderada del norte y nordeste, con rachas que podrían alcanzar los 24 km/h, especialmente durante las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá elevada, entre el 70 y el 90%, contribuyendo a un ambiente húmedo y algo bochornoso pese a las lluvias.

Elda: Jornada claramente lluviosa y con cielos muy nubosos a cubiertos . La Aemet prevé precipitación segura (100%) desde la madrugada hasta última hora de la tarde; solo al anochecer la opción baja de forma notable ( ~15% ). Las temperaturas se moverán entre 15 °C y 22 °C (≈15 °C a primera hora, 21–22 °C al mediodía y 18 °C al atardecer). Ambiente húmedo : la humedad oscilará del 65% al 95% . El viento será flojo a moderado, girando del noroeste de madrugada al norte el resto del día, con intervalos algo más notorios a partir de la tarde.

Villena: sábado con intervalos nubosos y lluvias frecuentes , con probabilidad de precipitación del 100% durante el día y descenso a 20% por la noche , cuando puede aparecer niebla . Temperaturas entre 13 y 20 grados. Viento predominante del norte, moderado por la mañana y más flojo por la tarde, con giros a noreste. Humedad muy alta, hasta el 100% en las primeras y últimas horas.

Alcoy: sábado con cielos cubiertos y lluvias persistentes durante toda la jornada , con una probabilidad del 100% . Las precipitaciones serán continuas y de carácter moderado , con temperaturas entre 14 y 19 grados y viento flojo de componente norte y noreste. La humedad será muy alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día .

Ibi: sábado muy nuboso con lluvias constantes a lo largo del día y una probabilidad del 100% de precipitaciones. El viento soplará del noreste y norte, con rachas de hasta 35 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre 12 y 19 grados. La humedad será muy alta, alcanzando el 100% en algunos momentos.

Torrevieja: Torrevieja tendrá un sábado muy nuboso y lluvioso todo el día , con probabilidad de precipitación del 100% y tormentas por la tarde y noche . Viento del nordeste moderado a fuerte, con rachas de hasta 50 km/h. Temperaturas entre 18 y 23 grados y humedad muy alta, alcanzando el 100%.

Orihuela: El sábado será claramente lluvioso (probabilidad 100 por cien todo el día), con viento flojo que rolará de suroeste a noreste y máxima de 23 grados; el domingo empezará con chubascos y mejorará por la tarde, subiendo la máxima a 25 grados.

Dénia: La Aemet prevé en Dénia un sábado lluvioso y muy húmedo , con precipitaciones continuas durante toda la jornada y probabilidad del 100% . Los cielos estarán cubiertos , con lluvias moderadas a intensas y temperaturas suaves, entre 17 y 22 grados . El viento soplará del norte moderado, con sensación térmica ligeramente inferior a la real.

Xàbia: La Aemet prevé en Xàbia un sábado con cielos cubiertos y lluvias persistentes durante todo el día, con probabilidad del 100% y tormentas en las horas centrales. El viento soplará del norte y nordeste moderado, alcanzando los 20 km/h, mientras que la temperatura oscilará entre 15 y 23 grados. La humedad será muy alta, cercana al 100%, creando un ambiente bochornoso.

Esta información se irá actualizando periódicamente.