Alicante invertirá 1,6 millones en la mejora de los depósitos de agua de El Moralet

Los vecinos de El Moralet llevan tiempo denunciando que carecen de agua potable y solo disponen de un suministro de riego no apto para consumo humano. Tras un tiempo de lucha, en el que se ha llegado a pronunciar el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante ha aprovado esta semana en Junta de Gobierno un proyecto para mejorar los depósitos de aguas ubicados en la partida.

En concreto, el proyecto de Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem) contempla la demolición de los vasos del actual depósito Castalla y la construcción de uno nuevo, de mayor capacidad, en el mismo emplazamiento. Para esta acción, según ha hecho público el consistorio local, está prevista una inversión de 1,6 millones de euros en la mejora de esta infraestructura y un plazo de ejecución de ocho meses.

Los depósitos de agua ubicados en la avenida de los Árboles, número 1, pasarán a ser objeto de una renovación integral tras detectarse su deterioro. Se trata de dos estructuras con capacidad de 600 y 1.000 metros cúbicos respectivamente, cuya modernización llevará a cabo Amaem en la misma parcela, garantizando en todo momento el mantenimiento del servicio durante las obras.

Proyecto de renovación de los depósitos de agua potable, con una ampliación de 500 metros cúbicos / INFORMACIÓN

La actuación permitirá, además, aumentar la capacidad total de almacenamiento y optimizar la regulación del sistema de suministro. Según detalla la empresa, el nuevo depósito incrementará su volumen en 500 metros cúbicos, pasando de los 1.600 actuales a 2.100, lo que supone un aumento del 30%. Esta ampliación reforzará la garantía de abastecimiento en las zonas más elevadas del municipio, al estar situado a una cota de 280 metros sobre el nivel del mar.

Mejoras energéticas

La actuación prevista en los depósitos no solo contempla la renovación de las estructuras, sino también la modernización de los equipos electromecánicos y del sistema de telemando. Además, se mejorará la accesibilidad y la seguridad para las tareas de operación y mantenimiento. También se instalarán placas solares fotovoltaicas en la cubierta del nuevo depósito, con una potencia total de 16,5 kW, lo que permitirá reducir el consumo energético del sistema de bombeo y mejorar la huella energética de la instalación.

El proyecto incluye el desarrollo, definición y valorización de toda la obra civil y de los equipos necesarios para la renovación de las actuales instalaciones, asegurando su integración con el resto de la red de abastecimiento. Esto implica la demolición de los depósitos existentes, movimientos de tierra, construcción del nuevo depósito de regulación, adecuación a la impulsión hacia el depósito de El Monchet, así como las conexiones con las tuberías de alimentación, distribución e impulsión, desagües, arquetas y pozos. Asimismo, se contemplan los estudios de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos, garantizando que las obras se realicen con criterios de sostenibilidad y seguridad.