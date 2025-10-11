Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL TIEMPO

El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología advierte que seguirán las precipitaciones durante todo el fin de semana

Así está el barranco de Aguamarga tras las lluvias

Así está el barranco de Aguamarga tras las lluvias

Así está el barranco de Aguamarga tras las lluvias / Rafa Arjones

C. Suena

Paula Lizcano

La provincia de Alicante está entre los avisos naranja y amarillo debido a la llegada de la dana Alice. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene las alertas en el litoral norte, litoral sur e interior del territorio por lluvias y tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el resto. El viento soplará del norte y este flojo a moderado en el litoral y en el resto flojo de dirección variable, tendiendo a flojo a moderado del noreste en horas centrales.

El tiempo en Alicante

Este sábado, Alicante amanece con mucho cielo nublado y lluvias que se mantendrán casi todo el día, aunque por la noche la probabilidad de lluvia bajará al 20%. Las temperaturas estarán entre 18 y 24 °C. El viento soplará del noreste, suave a moderado, con rachas de hasta 20 km/h, y cambiará hacia el norte y este durante el día. La humedad será alta, entre 60 y 80%, haciendo que el ambiente se sienta pesado y húmedo.

El tiempo en Elche

En Elche, este sábado habrá lluvias constantes y cielos muy cubiertos durante casi toda la jornada, según la Aemet. Por la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100%, bajando al 95% por la tarde y al 25% por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 23 °C, con un ambiente húmedo que hará que la sensación térmica sea similar. El viento soplará desde el sureste y noreste, con rachas moderadas de hasta 15 km/h, aumentando la sensación de inestabilidad. La humedad relativa alcanzará hasta el 90%, manteniendo el ambiente cálido y bochornoso a pesar de la lluvia.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, este sábado se espera un día inestable con lluvias continuas según la Aemet. La probabilidad de precipitación será del 100% desde la madrugada hasta la tarde, disminuyendo al 65% por la noche, con cielos muy nubosos o cubiertos. Las temperaturas estarán entre 18 y 23 °C, con un ambiente húmedo y sensación térmica templada. El viento soplará moderado desde el norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar los 24 km/h, especialmente por la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, entre 70 y 90%, creando un ambiente húmedo y algo bochornoso pese a la lluvia.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada estará marcada por lluvias constantes y cielos muy nubosos o cubiertos. Según la Aemet, la probabilidad de precipitación será del 100% desde la madrugada hasta última hora de la tarde, disminuyendo notablemente al 15% al anochecer. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 22 °C, con 15 °C a primera hora, 21–22 °C al mediodía y alrededor de 18 °C al atardecer. La humedad será elevada, entre el 65% y el 95%, manteniendo un ambiente húmedo. El viento soplará flojo a moderado, cambiando del noroeste de madrugada al norte durante el resto del día, con rachas algo más notables a partir de la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, este sábado se espera un día muy nuboso con lluvias continuas, y tormentas por la tarde y noche. La probabilidad de precipitación será del 100%. El viento soplará del nordeste, de moderado a fuerte, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 23 °C, y la humedad será muy alta, llegando al 100%.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, este sábado estará marcado por lluvias continuas, con probabilidad de precipitación del 100% durante todo el día. El viento será flojo, cambiando de suroeste a noreste, y la temperatura máxima llegará a 23 °C. Para el domingo, se esperan chubascos por la mañana, con mejoría por la tarde y un aumento de la temperatura máxima hasta los 25 °C.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, este sábado se espera un día con cielos cubiertos y lluvias continuas, con probabilidad de precipitación del 100%. Las lluvias serán moderadas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 19 °C, con viento flojo del norte y noreste. La humedad será muy alta, llegando al 100% en algunos momentos del día.

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Dénia

En Dénia, este sábado se espera un día lluvioso y muy húmedo, con precipitaciones continuas y probabilidad de lluvia del 100%. Los cielos estarán cubiertos, con lluvias de intensidad moderada a fuerte, y las temperaturas se mantendrán suaves, entre 17 y 22 °C. El viento soplará moderado desde el norte, haciendo que la sensación térmica sea un poco más baja que la temperatura real.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
  2. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  3. Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
  4. Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
  5. Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
  6. La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
  7. Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo
  8. Olcina: 'El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta

El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada

Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada

Libertad para dos acusados de enviar material de posible uso militar a Rusia desde una empresa de Alicante

Libertad para dos acusados de enviar material de posible uso militar a Rusia desde una empresa de Alicante

El Consell sabía que las obras de la Cámara en Panoramis no tenían licencia mientras defendía la validez de la subvención

El Consell sabía que las obras de la Cámara en Panoramis no tenían licencia mientras defendía la validez de la subvención

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Las quejas por el servicio de reparto de comida a mayores llegaron al Síndic en 2023

Las quejas por el servicio de reparto de comida a mayores llegaron al Síndic en 2023

Nueva incidencia en el TRAM de Alicante

Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
Tracking Pixel Contents