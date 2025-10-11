El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

La provincia de Alicante está entre los avisos naranja y amarillo debido a la llegada de la dana Alice. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene las alertas en el litoral norte, litoral sur e interior del territorio por lluvias y tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el resto. El viento soplará del norte y este flojo a moderado en el litoral y en el resto flojo de dirección variable, tendiendo a flojo a moderado del noreste en horas centrales.

El tiempo en Alicante

Este sábado, Alicante amanece con mucho cielo nublado y lluvias que se mantendrán casi todo el día, aunque por la noche la probabilidad de lluvia bajará al 20%. Las temperaturas estarán entre 18 y 24 °C. El viento soplará del noreste, suave a moderado, con rachas de hasta 20 km/h, y cambiará hacia el norte y este durante el día. La humedad será alta, entre 60 y 80%, haciendo que el ambiente se sienta pesado y húmedo.

El tiempo en Elche

En Elche, este sábado habrá lluvias constantes y cielos muy cubiertos durante casi toda la jornada, según la Aemet. Por la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100%, bajando al 95% por la tarde y al 25% por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 23 °C, con un ambiente húmedo que hará que la sensación térmica sea similar. El viento soplará desde el sureste y noreste, con rachas moderadas de hasta 15 km/h, aumentando la sensación de inestabilidad. La humedad relativa alcanzará hasta el 90%, manteniendo el ambiente cálido y bochornoso a pesar de la lluvia.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, este sábado se espera un día inestable con lluvias continuas según la Aemet. La probabilidad de precipitación será del 100% desde la madrugada hasta la tarde, disminuyendo al 65% por la noche, con cielos muy nubosos o cubiertos. Las temperaturas estarán entre 18 y 23 °C, con un ambiente húmedo y sensación térmica templada. El viento soplará moderado desde el norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar los 24 km/h, especialmente por la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, entre 70 y 90%, creando un ambiente húmedo y algo bochornoso pese a la lluvia.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada estará marcada por lluvias constantes y cielos muy nubosos o cubiertos. Según la Aemet, la probabilidad de precipitación será del 100% desde la madrugada hasta última hora de la tarde, disminuyendo notablemente al 15% al anochecer. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 22 °C, con 15 °C a primera hora, 21–22 °C al mediodía y alrededor de 18 °C al atardecer. La humedad será elevada, entre el 65% y el 95%, manteniendo un ambiente húmedo. El viento soplará flojo a moderado, cambiando del noroeste de madrugada al norte durante el resto del día, con rachas algo más notables a partir de la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, este sábado se espera un día muy nuboso con lluvias continuas, y tormentas por la tarde y noche. La probabilidad de precipitación será del 100%. El viento soplará del nordeste, de moderado a fuerte, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 23 °C, y la humedad será muy alta, llegando al 100%.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, este sábado estará marcado por lluvias continuas, con probabilidad de precipitación del 100% durante todo el día. El viento será flojo, cambiando de suroeste a noreste, y la temperatura máxima llegará a 23 °C. Para el domingo, se esperan chubascos por la mañana, con mejoría por la tarde y un aumento de la temperatura máxima hasta los 25 °C.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, este sábado se espera un día con cielos cubiertos y lluvias continuas, con probabilidad de precipitación del 100%. Las lluvias serán moderadas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 19 °C, con viento flojo del norte y noreste. La humedad será muy alta, llegando al 100% en algunos momentos del día.

El tiempo en Dénia

En Dénia, este sábado se espera un día lluvioso y muy húmedo, con precipitaciones continuas y probabilidad de lluvia del 100%. Los cielos estarán cubiertos, con lluvias de intensidad moderada a fuerte, y las temperaturas se mantendrán suaves, entre 17 y 22 °C. El viento soplará moderado desde el norte, haciendo que la sensación térmica sea un poco más baja que la temperatura real.