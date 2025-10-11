En Directo
Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
La dana Alice arrecia en la Vega Baja con tormentas que han dejado hasta 150 litros en Pilar de la Horadada
Así está evolucionando el paso de la dana Alice que ha descargado con toda su potencia en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó la alerta roja por lluvia en el litoral sur de la provincia a partir de las 10.00 horas de ayer y sobre las 18.00 horas se ha bajado a alerta naranja. En este directo puedes seguir toda la información de los municipios más afectados y las incidencias registradas a medida que avance la jornada.
Paula Lizcano
Emergencias mantiene la situación 1 por inundaciones en Pilar de la Horadada
Emergencias ha confirmado a las 11.00 horas que continúa la situación 1 del Plan de Especial frente al Riesgo de Inundaciones en el término municipal de Pilar de la Horadada.
Este contexto está activado desde ayer por el desbordamiento del canal Tajo-Segura en el paso por la localidad.
Paula Lizcano
¿Qué es la elipse de probabilidad de detección del rayo que impactó en Rojales ayer?
Aemet ha difundido en sus redes sociales dónde impactó el rayo y ha acotado el lugar de forma gráfica.
También ha explicado la elipse de probabilidad de detección de este suceso, que significa la zona que muestra dónde probablemente cayó un rayo.
- Centro: posición estimada del rayo.
- Tamaño y forma: indican la incertidumbre; más grande = más impreciso.
- Orientación: dirección donde la posición es más incierta.
- Probabilidad: suele representar, por ejemplo, un 90 % de seguridad de que el rayo cayó dentro de la elipse.
Paula Lizcano
La DGT mantiene cortado el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada hacia Cartagena
Durante la mañana del sábado 11 de octubre se ha avisado de una ruta alternativa para este tramo que se sitúa en la AP-7 en el término municipal de Pilar de la Horadada hacia Cartagena. La DGT aconseja deviarse por la N-332 siendo la Región de Murcia la región más afectada con hasta 11 de 12 carreteras secundarias afectadas por la dana Alice.
Además, permance cerrado el carril derecho desde el kilómetro 773 hasta el 770 dirección Valencia ubicado en esta misma localidad según la Dirección General de Tráfico.
D. Pamies
Las lluvias obligan a desalojar a 72 personas por el riesgo de desbordamiento del canal del trasvase Tajo-Segura en Pilar de la Horadada
La dana Alice descarga hasta 190 litros por metro cuadrado, con su mayor intensidad cuando se había rebajado la alerta, y provoca el cierre de una docena de avenidas y el túnel de la AP-7.
Paula Lizcano
Intensa actividad eléctrica frente a la costa de Alicante con tormentas torrenciales al tocar tierra
Estos son los rayos registrados en las últimas horas muestran una intensa actividad eléctrica sobre el mar Mediterráneo, especialmente frente a las costas de Alicante. Algunas tormentas han alcanzado tierra, afectando a zonas costeras con precipitaciones muy fuertes o torrenciales en cortos periodos de tiempo. En el interior de la provincia y áreas donde no ha habido tormenta directa, la intensidad de la lluvia se mantiene moderada a fuerte, aunque de forma más irregular y localizada. Así lo ha informado Aemet.
Paula Lizcano
Así ha comenzado el día según el radar de AEMET
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica la evolución del temporal y la presencia de precipitaciones que conitnuarán a lo largo de la jornada con imágenes de su radar durante el paso de la dana Alice por la Comunidad Valenciana.
Paula Lizcano
Estas son las alertas que siguen vigentes por el temporal en la provincia de Alicante
La AEMET ha emitido varias alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja en la provincia de Alicante entre el 10 y el 11 de octubre de 2025. En el litoral norte y el litoral sur se esperan lluvias intensas de nivel naranja, con precipitaciones que podrían alcanzar los 140 mm en 12 horas y hasta 40 mm en una hora. En el interior de la provincia, el aviso es de nivel amarillo, con acumulaciones de entre 20 y 60 mm, lo que indica riesgo moderado. Las zonas más afectadas serán especialmente la mitad sur de Alicante, donde la probabilidad de lluvias fuertes se sitúa entre el 40% y el 70%. Además, toda la provincia permanecerá bajo aviso amarillo por tormentas, que podrían ir acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento durante el mismo periodo.
Túnel inundado en la AP-7
Así, anegada, se encuentra la calzada del túnel de la autopista AP-7 a su paso por Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, donde más litros han caído
Según datos recogidos por Avamet antes de la medianoche, Pilar de la Horadada ha sido el municipio que más litros ha recogido 153 l/m2. Le sigue Benimassot, en Cocentaina, donde han llovido 146,8. En Balones se han registrado 132,1, seguidos también por la zona de Policía Local de Pilar de la Horadada donde se han registrado otros 125,6 l/m2.
Le siguen La Vall de Gallinera y Gorga con 125, y 122,2 litros por metro cuadrado, respectivamente.
La lluvia se intensifica en la Vega Baja
Las precipitaciones ya superan los 150 litros por metro cuadrado en muchas zonas de Alicante y la vecina Región de Murcia. La tormenta se ha intensificado especialmente en estas zonas entrada la noche del viernes, donde sobre las 23 horas se han anunciado cortes en el túnel de Pilar de la Horadada a causa de fuertes inundaciones. En el siguiente vídeo, compartido por Proyecto Mastral, se aprecia la fuerza del agua en este municipio de la Vega Baja:
