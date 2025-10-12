Anuncios que se oxidan: carteles de obras públicas abandonados en Alicante

En el año 2011, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte adjudicó las obras para el tramo de la Vía Parque entre El Palmeral y la avenida Lorenzo Carbonell. Unos trabajos que contaron con un presupuesto total de 21 millones de euros, enmarcados dentro del Plan Confianza, que impulsó entonces la Generalitat para favorecer el desarrollo de los municipios. En aquel momento, para dar a conocer la inversión, se instaló un cartel de grandes dimensiones en el entorno de la actuación que, todavía hoy, allí permanece.

El letrero se ha convertido en un lienzo improvisado del vandalismo, en el que los grafitis casi han borrado por completo los datos del proyecto y que, más que un elemento informativo, se ha convertido en una muestra de decadencia urbana.

En octubre de 2022, se formalizó el contrato para la mejora de la calle Poeta Campos Vasallo, entre la avenida de Alfonso el Sabio y la de Benito Pérez Galdós. El plazo de ejecución era de solo cuatro meses, y las obras terminaron hace más de dos años. Sin embargo, allí persiste el cartel que las anunciaba. En este caso, el letrero sí conserva todavía algunos de los datos originales, como el objeto de las obras, el presupuesto total (de unos 243.000 euros) o el importe que fue financiado gracias a Fondos Europeos de Desarrollo Regional, conocidos como Feder. Pese a ello, al igual que su «homólogo» de la Vía Parque, el rótulo ha sido pasto de la pintura y el vandalismo, empeorando la imagen pública de la calle en la que permanece desde hace años.

Lo mismo ocurre en las inmediaciones del Parque Central. Allí, a la espera de un faraónico proyecto que la ciudad espera desde hace décadas, los vecinos de los barrios colindantes solicitaban la creación de pasos provisionales que permitiesen «tejer» la brecha que suponen los terrenos entre zonas como La Florida y el PAU 1. Finalmente, en julio de 2022, las distintas administraciones implicadas se pusieron de acuerdo permitiendo el inicio de las obras, que concluyeron pocos meses después. A pesar de la pronta ejecución, el rótulo con el logo de Renfe, Adif, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Transportes permanece en su ubicación inicial. Al igual que el resto de carteles citados, ya ha sido pasto de los «artistas» urbanos.

Más al sur, en el giro hacia la calle México desde la avenida de Elche, también sobrevive otro cartel anunciando proyectos públicos. Desde 2023, el letrero anuncia la implantación del anillo exterior de la Zona de Bajas Emisiones, pese a que la normativa local no se aprobó definitivamente hasta el mes de enero de 2025. Ahora, ese rótulo se suma a las pantallas luminosas que aportan información sobre la calidad del aire y permanece sobre su ubicación original a la espera de que el Ayuntamiento opte por su retirada.

Mejor suerte, aunque también con retraso, corrieron otros anuncios de obras públicas, que sí se retiraron. Es el caso del que informaba sobre los trabajos de mejora entre la avenida Padre Esplá y la rotonda Periodista Clara R. Forner. Aunque el propio anuncio apunta que los trabajos contaban con plazo de ejecución hasta abril de 2021, el cartel se mantenía allí en diciembre de 2023. Mismo caso que el del eje Marvá-Soto-Gadea, reabierto al tráfico en diciembre de 2023, pero con los carteles anunciadores instalados varios meses más. Al igual sucedió en el entorno de la plaza Nueva, recientemente reurbanizada, ya que los carteles que anunciaban las obras en la zona se mantuvieron tiempo después de que los trabajos finalizasen.

Sin regulación

Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Citap), su presidente, Carlos Dueñas, indica que no existe una legislación específica aplicable a este tipo de anuncios públicos, sino que sus condiciones se establecen en los pliegos de condiciones de cada actuación, por lo que la decisión final depende de las propias administraciones impulsoras de los proyectos. «Es curioso, porque se establecen normalmente unas condiciones muy concretas para su instalación, pero normalmente se omite la necesidad de su retirada».

Se establecen unas condiciones muy concretas para su instalación, pero no para la retirada Carlos Dueñas — Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Ppúblicas

Esta ausencia de condiciones específicas lleva, en muchas ocasiones, a que sean los promotores los que opten por su traslado como medida de aprovechamiento: «Suelen ser los constructores los que se acaban llevando el cartel para emplearlo en otra promoción, ya que son bastante caros». Los letreros, en función de sus dimensiones y materiales, oscilan entre 8.000 y 10.000 euros de coste de producción. Motivo por el cual, cada vez más, se está apostando por formatos en materiales menos resistentes pero más económicos, como cartón pluma o lona, adheridos al vallado de la obra.

«Al final, a las administraciones les sale gratis que continúe esa publicidad, por lo que tampoco ponen un especial interés en retirar los carteles», añade Dueñas. El presidente del colegio también apunta que las condiciones específicas para los anuncios, aunque son variables, incluyen principalmente el tamaño mínimo del cartel, los datos concretos que deben reflejarse (como presupuesto o tipo de financiación), la imagen de las administraciones implicadas, una breve descripción de la actuación y de su ámbito e incluso, en algunos casos, el color, tipo y tamaño de letra.