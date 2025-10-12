El centro de acogida de Muro ya recibe menores para aliviar la saturación del de Alicante

Una docena de adolescentes que estaban bajo protección en el Centro de Recepción de Menores Alacant han sido ya trasladados al albergue juvenil en Muro de Alcoy que la Generalitat ha elegido para convertir en centro de acogida temporal.

Esto a pesar de que la Conselleria de Servicios Sociales no ha anunciado una fecha para la puesta en marcha de esta instalación situada en el municipio de L'Alcoià. La Generalitat aseguró el pasado miércoles que aunque tenía la previsión de disponer del alberge juvenil Serra Mariola, desconocía cuándo podría empezar a recibir a los jóvenes.

Lo hacía, en todo caso, para referirse a aquellos que lleguen desde Canarias. Desde el anuncio hecho el pasado martes por la consellera Susana Camarero, todo apuntaba a que este centro de acogida temporal estaba siendo habilitado para “atender de forma urgente a los menores que el Gobierno de España derive” desde la comunidad insular.

Sin embargo, según han confirmado fuentes del sistema de acogida a este diario, desde el pasado jueves han llegado jóvenes de origen magrebí a la instalación ubicada en Muro. Esto como una forma de aliviar la saturación que sistemáticamente presenta el centro de acogida de Alicante, que con 24 plazas atraviesa picos de ocupación de hasta 60 menores, el doble de su capacidad, especialmente en los meses finales del verano, cuando llegan más pateras al litoral de la provincia.

Por tanto, aunque todavía no han llegado los menores migrantes de Canarias ni se conoce la fecha en que lo harán, las fuentes han señalado que el problema está en la incapacidad para dar acogida al flujo habitual niños y adolescentes que llegan a la Comunidad Valenciana. Todo apunta a que así como ya se ha trasladado una docena de menores de Alicante a Muro, lleguen otros tantos desde Castellón para también aliviar la saturación en esa provincia.

Este lunes se reunirá el alcalde de Muro, Vicent Molina, quien aceptó la acogida de menores en su municipio, con la fundación Antonio Moreno, que por adjudicación de la conselleria se hará cargo de la instalación y que ya gestiona los centros de reclusión menores de Villena y Els Reiets.

Precedente en Biar

El centro de acogida temporal de Muro, con capacidad para 77 personas y situado en un polígono en el límite urbano de la localidad, tendría por tanto ya un 40 % de sus plazas comprometidas para recibir menores de otros centros del propio sistema de servicios sociales de la Comunidad Valenciana.

La medida, pues, acabaría replicando el "parche" que ya se utilizó el año pasado con la apertura de otro centro temporal en un albergue de Biar para recibir 40 menores de Alicante y València y así descongestionar provisionalmente un sistema que trabaja constantemente por encima de sus capacidades. Algo que los profesionales lamentan, pues impide realizar cualquier intervención efectiva que ayude a cumplir los objetivos de protección y acogida: o conseguir que los menores se reagrupen con sus familias, o bien que se emancipen.

En las actuales circunstancias de hacinamiento en la que funcionan centros como el de Alicante, lo único posible es "custodiar", si cabe el término, a los menores hasta que sean expulsados del sistema al cumplir su mayoría de edad. Por otra parte, entre los profesionales se critica que la estrategia de la Generalitat pase por recluir a los jóvenes en centros apartados y tan numerosos en plazas, aspecto que no consideran propicio para que sea más difícil guiar y proteger a los adolescentes.

Problema de fondo

Más allá de las soluciones provisionales que se van concatenando año tras año, mientras continúe la llegada de menores migrantes en pateras, sumada a los que cada vez más que llegan de forma regular y que son abandonados en suelo español por sus padres, el sistema de acogida seguirá colapsado, aun cuando los jóvenes que continuamente cumplen 18 años van siendo expulsados de los centros a la calle.

Por otra parte, la Ley de Extranjería y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño —ratificada por España— prohíben la deportación de menores extranjeros no acompañados. Estos niños y adolescentes quedan bajo la tutela de las comunidades autónomas, que no pueden desentenderse de una competencia que por ley les obliga a garantizar su protección, educación y atención sanitaria hasta la mayoría de edad.