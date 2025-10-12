Científicos de Alicante descubren el gen que reduce el riesgo de recaída en cáncer de mama

Aproximadamente una de cada seis mujeres con cáncer de mama sufre de una forma particularmente agresiva la enfermedad: un subtipo caracterizado por un exceso de expresión de la proteína HER2, que se propaga con metástasis a otras partes del cuerpo en una etapa temprana de la enfermedad.

Las mujeres con este tumor requieren de un año de tratamiento si el cáncer se coge en estadio precoz o de varios, si se detecta en fase avanzada, lo que precisa de muchos ciclos de quimioterapia. Según la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de la provincia de Alicante, cada año se diagnostica la patología mamaria a cerca de 1.500 mujeres; y este subtipo del tumor está presente en el 15%.

La investigación en 250 pacientes con la forma más agresiva del tumor se ha publicado en una prestigiosa revista médica internacional

Inyección en el muslo

Para las mujeres que padecen este tipo de cáncer de mama se han logrado avances, como una inyección en el muslo durante ocho minutos las primeras dosis; y de cinco minutos las de mantenimiento en un proyecto de investigación en el que participaron, entre otros, tres hospitales de la provincia -el Doctor Balmis de Alicante, el General de Elche y el Virgen de los Lirios de Alcoy-, que avalaron el tratamiento subcutáneo.

Recientemente, el Grupo de Investigación en Cáncer de Mama e Inmunología del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) ha obtenido como resultado de un nuevo estudio un avance que puede cambiar el abordaje de este subtipo de cáncer de mama y ayudar a diseñar terapias personalizadas de medicina de precisión basadas en inmunoterapia.

Los investigadores Gloria Peiró y Yoel G. Montoyo en el laboratorio de ISABIAL de Alicante / Pilar Cortés

Revista internacional

La investigación, realizada en 250 pacientes y publicada en la revista científica internacional de alto prestigio en el campo de la Oncología Cancer Cell International, descubre que la alta expresión de un gen (CTLA-4) se asocia con un mejor pronóstico de este grupo de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo.

El hallazgo supone un rayo de luz sobre un gen determinante a la hora de frenar las recaídas de esta enfermedad. El hecho de que se haya difundido a nivel internacional puede dar pie a que otros científicos o científicas sigan esta línea de investigación, impulsada desde Alicante, y que la comunidad científica internacional tenga la posibilidad de continuar y ampliar la serie hasta definir un tratamiento más beneficioso para abordar este tipo de cáncer de mama.

"Nuestros datos muestran que puede ser un biomarcador positivo e independiente de buen pronóstico en estas pacientes" Yoel G. Montoyo — Doctor en Biología e investigador de ISABIAL

Sistema inmunitario

Lo interesante, apunta el investigador de ISABIAL y doctor en Biología Yoel Montoyo, es que este gen se consideraba un freno del sistema inmunitario y en principio algo negativo.

«Sin embargo -explica el doctor Montoyo- nuestros datos muestran lo contrario, que puede ser un biomarcador positivo e independiente de buen pronóstico en estas pacientes. Esto abre nuevas perspectivas para entender mejor la enfermedad. Nos permitiría estratificar los grupos de pacientes en base al riesgo de progresión o recaída de la enfermedad así como a su supervivencia; y diseñar estrategias terapéuticas más centradas en una medicina de precisión más personalizada y basada en inmunoterapia».

Un equipo de diez personas volcado en la investigación en cáncer de mama Yoel G. Montoyo es el principal responsable y uno de los integrantes del equipo que ha realizado este descubrimiento y que está formado por diez investigadores e investigadoras. Con él, Gloria Peiró, patóloga; Elena Castellón, técnico de Anatomía Patológica; José J. Ponce e Inmaculada Lozano, oncólogos; Silvia Delgado, Tina Martín, Ángela Ramos y Hortensia Ballester, ginecólogas; y José Miguel Sempere, catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante.

En ISABIAL ya se ha ensayado in vitro el poder anticancerígeno de los microorganismos de las salinas de Santa Pola con pruebas sobre la eficacia del pigmento natural contra el tumor de mama, es decir, que el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante está continuamente buscando soluciones en esta neoplasia.

En ISABIAL ya se ha ensayado in vitro el poder anticancerígeno de los microorganismos de las salinas de Santa Pola

El doctor en Biología explica que los resultados relacionados con este gen y la menor recaída «son preliminares y habría que ampliar la serie y corroborarlos con cohortes más grandes de pacientes, incluso de varios centros de investigación de otras regiones para confirmarlos definitivamente». Estos trabajos conllevan mucha financiación y logística para poder incluir pacientes nacionales e incluso internacionales de cara a hacer un estudio oncológico multicéntrico internacional de alto nivel.

Células agresivas

La doctora Gloria Peiró, investigadora de ISABIAL, especialista en Anatomía Patológica del Hospital Doctor Balmis y profesora de la UA, señala que ya se han realizado ensayos clínicos previos con este gen. «Si se confirma que en mama se relaciona con un mejor pronóstico, estas pacientes serían candidatas a participar en ensayos clínicos con tratamientos específicos y, con todo ello, mejorar aún más la supervivencia». Así, la investigadora añade que «en realidad lo que estamos haciendo es seleccionar subgrupos de riesgo dentro de tumores que de por sí ya tienen un alto riesgo porque son muy agresivos», como es el HER2 positivo.

"Estas pacientes serían candidatas a participar en ensayos clínicos con tratamientos específicos y, con todo ello, mejorar aún más la supervivencia» Gloria Peiró — Investigadora de ISABIAL y especialista en Anatomía Patológica

Históricamente, se ha considerado que el sistema inmunitario no «atacaba» el cáncer de mama. Algo que los científicos alicantinos, en concordancia con otros estudios, cuestionan dentro de su investigación sobre la correlación entre la inmunidad y el tumor más frecuente en mujeres, con más de 1.500 nuevos diagnósticos al año en la provincia.

Una mujer se somete a una mamografía, prueba que se utiliza para la detección de anomalías en el pecho de la mujer / INFORMACIÓN

Enfermedades autoinmunes

«Los genes que regulan el sistema inmunitario se conocen como puntos de control inmunitarios, y en condiciones normales lo regulan para evitar un daño excesivo cuando se resuelve una infección; o para evitar que aparezcan enfermedades autoinmunes», precisa el doctor Montoyo.

Dentro del contexto patológico del cáncer, las células cancerígenas son capaces de expresar estos puntos de control para hacerse invisibles o indetectables para el sistema inmunitario y con ello seguir creciendo y avanzando.

Según los resultados del estudio del Grupo de Investigación de ISABIAL, en más del 90 % de las pacientes incluidas se vio que la mayoría de los genes de puntos de control analizados estaban asociados a tumores de alto grado, salvo CTLA-4, un gen cuya expresión en la enfermedad de las pacientes se asocia con un menor riesgo de recaída en general.

Medicina personalizada

En los casos de cáncer de mama más agresivo (HER2 positivo), el que ese gen esté más expresado tiene relación con una mayor supervivencia global de las pacientes y con una tasa de recaída más baja, y aquí radica la importancia de este trabajo. Esto puede permitir seleccionar a las pacientes con mejor pronóstico y desarrollar terapias más específicas de medicina personalizada.

Tratamientos en melanoma gracias al mismo marcador genético La sobreexpresión del citado gen como significado de un menor riesgo de recaída ya se ha descubierto en otros tumores, como en melanoma, y ha dado como fruto un tratamiento habitual de inmunoterapia que ya se utiliza en cáncer de piel. Los resultados obtenidos en mama con las 250 pacientes alicantinas pueden dar pie, con una validación en grupos más amplios de afectadas, a poder introducir mediante ensayos clínicos ese tratamiento de inmunoterapia también en el tumor de mama.

El gen CTLA-4 codifica una proteína, y el anticuerpo, en este caso la inmunoterapia, iría dirigido contra dicha proteína. En cáncer de mama, explica la doctora Gloria Peiró, este tratamiento no está aprobado fuera de ensayos clínicos.

«Tampoco sabemos hasta el momento de otros estudios que hayan obtenido estos resultados. Hemos aportado una información relevante en este campo, pero falta corroborar nuestros resultados por otros grupos de investigación».

El equipo investigador del Instituto Sanitario y Biomédico alicantino estudia otros genes reguladores del sistema inmunitario (como los denominados HHLA2, TMIGD2 y KIR3DL3), cuyos resultados se presentaron en el congreso ESMO Breast Cancer en Munich, organizado por la Sociedad Europea de Oncología Médica. Estos resultados están pendientes de publicar en revistas científicas.

Ciencia abierta para compartir resultados con otros países Actualmente, existe una corriente de ciencia abierta que facilita que los investigadores de Alicante puedan ponerse en contacto con científicos de todo el mundo y compartir sus resultados en bruto sin procesar para que otras personas a partir de sus bases de datos puedan ampliar sus series y dar más potencia a sus a sus futuras publicaciones. «La ciencia abierta permite esa colaboración multidisciplinar», explican los científicos de ISABIAL, centro dependiente de la Conselleria de Sanidad en el que trabaja personal sanitario del Hospital Doctor Balmis y su departamento de salud, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche

Colon

La doctora Peiró indica que con estos receptores están realizando otros estudios novedosos en mama, en los que tienen datos preliminares, puesto que hasta ahora se habían abordado solo en colon. «La serie es buena, de 150 pacientes, pero necesitamos ampliarla. Lo ideal sería llegar al menos a los 250, ahí los resultados estadísticos tienen un poco más de peso».

La inmunoterapia en cáncer de mama es relativamente reciente. A principios de los 2000 se publicaron los primeros ensayos clínicos en los que se consiguieron resultados positivos al combinarla con quimioterapia en pacientes con tumores triple negativo, que es otro subtipo concreto también muy agresivo. Montoyo explica que «dentro del contexto de cáncer de mama se encuentra en un estado todavía embrionario y de investigación. Estudios como el nuestro pueden aportar más conocimiento».

Los investigadores de ISABIAL consideran que el futuro de la medicina, y más concretamente de la oncología, pasa por una terapia personalizada y específica prácticamente en cada paciente. «Hablamos de diferentes tipos de cáncer, pero dentro de cada uno de ellos hay subtipos que tienen diferentes pronósticos y y algunos son más agresivos y otros menos». Entre ellos, algunos responden mejor a la quimioterapia clásica y otros necesitan dianas, es decir, tratamientos más dirigidos para que esa terapia sea eficaz y el tumor se pueda reducir.