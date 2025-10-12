Edificios históricos a la espera de ser rescatados del olvido en Alicante

A principios de esta semana el edificio de Harinas Bufort, ubicado en el sur del barrio de Benalúa, fue reconocido con la placa de la Fundación Docomomo Ibérico, organización internacional que se dedica a divulgar el patrimonio arquitectónico moderno.

La distinción pone en valor su interés arquitectónico e invita a preservar la memoria industrial de Alicante a través de la creatividad urbana que conecte el pasado con el futuro en la ciudad. Por tanto, la concesión no era solo una mirada al pasado, sino, sobre todo, una perspectiva de cara al futuro para que Alicante no prescinda de sus viejos atributos más singulares.

De hecho, las diferentes posibilidades que ofrece el patrimonio arquitectónico en Alicante para ser reutilizado no han sido ignoradas por las administraciones. Sin embargo, es habitual que los proyectos con esta finalidad acaben en el cajón del olvido o en un punto muerto con escaso margen para el optimismo.

En la ciudad quedan pocos edificios que evoquen otras épocas. Muchos cambiaron de uso sin generar grandes traumas. Otras demoliciones fueron más lamentadas. Pese a la inercia general, aún sobreviven algunos inmuebles pretéritos con capacidad de ser recuperados. Con diferentes usos, pero sobre todo con la intención de respetar un pasado que en muchos casos se ha condenado a la invisibilidad.

Harineras

El edificio de Bufort se sitúa justo al lado del de Cloquell, que tenía un uso idéntico en la zona meridional de la ciudad a mediados del siglo XX. Durante el anterior mandato, con Adrián Santos Pérez como concejal de Urbanismo y con PP y Ciudadanos compartiendo el gobierno municipal, el Ayuntamiento de Alicante «hizo un gran esfuerzo para mantener las harineras», recuerda Rubén Bodewig, miembro de la entidad cultural Alicante Vivo, que celebra que se evitaran sendas demoliciones. En cambio, el uso que tendrán estas instalaciones aún se desconoce. «Están ahí, muertas de risa», lamenta el experto.

Hay que tener claro qué uso se le quiere dar a un edificio para que no se abandone una vez restaurado Alfredo Campello — Miembro de Alicante Vivo

La Asociación de Vecinos Parque del Mar es una de las entidades que más se han implicado decididamente en buscar un uso a estos espacios. Su presidente, Lorenzo Pérez, detalla que Bufort, el inmueble premiado, será de uso terciario: pese a que mantendrá su protección, la explotación irá a cargo de un agente privado. En cuanto a Cloquell, el edificio más cercano a la avenida de Óscar Esplá, está a la espera de un proyecto público. «Tememos que el edificio quede abandonado», critica el dirigente vecinal.

Antes de las últimas elecciones municipales el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como candidato a la reelección, propuso para las Harineras el proyecto de la Ciudad de la Música, para dotar estos espacios con conservatorios, auditorio y sala de ensayos para las bandas locales de música. De la propuesta no se ha vuelto a saber nada. Los vecinos propusieron un museo de arte digital y más tarde un espacio etnológico que tampoco han sido bienvenidos. «No tenemos ninguna propuesta ni han contactado con nosotros», critica Pérez, que señala también la «suciedad acumulada» en las antiguas harineras debido al «abandono».

La Británica

Otro de los lugares con voluntad de recuperación pero cuyo futuro es una incógnita es la antigua refinería de La Británica, situada en la Serra Grossa. En 2021, el bipartito formado por PP y Cs concluyó el proyecto para pedir al Gobierno central la cesión de este espacio con intención de musealizarlo.

Uno de los accesos a la antigua refinería de La Británica, en la Serra Grossa. / Rafa Arjones

Se trata, en este caso, de «un caso único en su especie», argumenta Bodewig. Esta antigua refinería de petróleo, subterránea, «fue excavada en la roca en la época de las dos guerras mundiales, coetánea a la Guerra Civil española, en un momento de inseguridad» en el que Alicante era un punto estratégico y La Británica era fundamental en la generación de combustible. Como su ubicación exponía la refinería a posibles bombardeos, «excavaron para proteger el combustible e hicieron una obra de ingeniería y de minería inédita hasta el momento, muy singular».

Proyecto de recreación de La Británica de 2021. / INFORMACIÓN

El mismo especialista detalla que este espacio está dividido en diversas propiedades, algunas de ellas de titular desconocido, y «hay que activar un procedimiento complejo del que no sabemos nada». Mientras tanto, «la degradación y de vandalización continúan», tal como se observa en los grafitis de la antigua refinería, algo también visible en otros espacios antiguos de posible recuperación.

Matadero

El antiguo Matadero de la avenida de Elche, en Agua Amarga, es otro ejemplo en este aspecto. El inmueble es a día de hoy un reflejo de dejadez proyectada con el arte urbano de los grafitis improvisados.

Paz Sotodosos, presidenta de la asociación de vecinos del cercano barrio de San Gabriel, afirma que el inmueble «está que se cae» y define su situación como «vergonzosa». Iván Valero, miembro del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, reconoce que su situación geográfica «no es muy accesible para una ciudad muy hecha para ir a pie», aunque destaca que esta instalación le resulta «atractiva».

Antiguo Matadero de Agua Amarga. / Héctor Fuentes

También lo fue así para las autoridades políticas. El tripartito de izquierdas, integrado por PSOE, Guanyar y Compromís, proyectó en este espacio un lugar para fomentar el desarrollo de empresas tecnológicas y digitales bajo el nombre «La Capçalera de ImpulsAlacant». El PP, una vez recuperó la alcaldía a través de Luis Barcala, mantuvo la iniciativa, pese a cambiar parte del proyecto, como el nombre, que pasó a llamarse «Ágora», y hace dos años el gobierno local aprobó la rehabilitación del espacio con la finalidad indicada. A día de hoy, la instalación sigue a la espera de algún uso que no sea el de la acumulación de escombros.

Proyecto de reutilización del antiguo Matadero de 2022. / INFORMACIÓN

Según argumenta Iván Valero, «este tipo de espacios se prestan a grandes equipamientos culturales, a viveros de empresas o para que los aprovechen las universidades, pero las ciudades no siempre tienen capacidad para proyectar actividades a largo plazo», concluye, considerando que el problema «no es tanto de rehabilitación arquitectónica como de encontrar un uso adecuado».

Por su parte Alfredo Campello, miembro de Alicante Vivo, coincide afirmando que «si se rehabilita un edificio tienes que tener claro qué uso le quieres dar: la rehabilitación y el uso tienen que converger para que un edificio no se cierre o abandone después de ser restaurado», dice señalando como ejemplos «el hotel de la Font Roja y la ermita del Calvario en Sant Joan d’Alacant».

Plantear centros culturales suena bien, pero estos espacios se pueden convertir en un elefante blanco Iván Valero — Miembro del Colegio de Arquitectos de Alicante

El arquitecto Iván Valero, por su parte, considera que Alicante «es una ciudad que tiene el tamaño que tiene, todas las instituciones van justas de asistentes a los actos y plantear centros culturales suena bien, pero se pueden convertir en un elefante blanco sin actividad».

Otros casos

Hay otros ejemplos de edificios con usos planteados que están a la espera de algún tipo de intervención. El de Carabineros de Agua Amarga también es de acceso complicado, según recuerda Alfredo Campello, «pero teniendo en cuenta su singularidad, que detrás están los restos de una torre vigía y que cerca está la sierra de Colmenares y la del Porquet, quizá un centro de interpretación del paraje de aquella zona sería una buena idea». La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, en 2022, aún bajo mandato del Botànic, aprobó un proyecto de rehabilitación que no se ha dejado notar.

Antiguo edificio de Carabineros, en Agua Amarga. / Héctor Fuentes

Por otra parte, el obsoleto tinglado ferroviario ubicado junto a Casa Mediterráneo, en la antigua estación de tren, donde se proyectó el Museo del Ferrocarril que finalmente se instaló en Torrellano, también está a la espera de ser rehabilitado para complementar el espacio gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otras administraciones. Una solución deseada por la Asociación de Vecinos Parque del Mar.

Inmueble en desuso junto a Casa Mediterráneo. / Alex Domínguez

Un último ejemplo son los talleres ferroviarios de la estación de La Marina de Alicante, que la empresa pública FGV los trasladó a El Campello y quedaron sin actividad para, previsiblemente, establecer un museo ferroviario, según solicitó el Ayuntamiento de Alicante en 2019 y tal como defendía la Generalitat en manos del Botànic. A día de hoy, su uso futuro es una incógnita.

Son ejemplos de patrimonio antiguo en Alicante que, pese a la posibilidad de restablecer su vigencia, su renovación aún se hace esperar.