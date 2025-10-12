Un duelo inédito en las Hogueras de Alicante: los Baenas preparan su lucha más Especial

En el taller de la familia Baenas, en Gandia, las maquetas se mezclan con los bocetos, los moldes descansan junto a los pinceles y el olor a madera cortada lo invade todo. Allí, entre figuras a medio modelar, se prepara un acontecimiento inédito para las Hogueras de Alicante: padre e hijo competirán por primera vez cara a cara en la máxima categoría, en Especial.

Pere Baenas, nueve veces ganador del primer premio en la categoría de Especial de las Hogueras y que este 2026 volverá a plantar con Sagrada Familia, medirá su experiencia contra el ímpetu de su hijo Alejandro, que con solo 22 años debutará en la élite con la hoguera Alfonso el Sabio.

"Me parece una gran oportunidad y quería dar las gracias a todo el equipo por ayudarme a que pueda aprender el oficio" Alejandro Baenas — Artista foguerer

La historia no nació de una estrategia premeditada, sino de una casualidad. En el taller familiar ya trabajaban para las dos comisiones: Sagrada Familia, que compite en Especial, y Alfonso el Sabio, que hasta ahora lo hacía en Primera. Todo cambió cuando esta última decidió regresar a la máxima categoría cuatro décadas después.

Ese ascenso abrió una puerta inesperada: el debut en solitario de Alejandro Baenas al frente del proyecto. A partir de ahí, el resto encajó con naturalidad. "Cuando lo comunicaron, vimos una oportunidad única: que mi hijo debutara en Especial con ellos", afirma Pere Baenas.

Generaciones frente al fuego

Alejandro Baenas habla con serenidad del reto que tiene por delante en 2026, pero se le nota la ilusión en cada palabra. "Es una oportunidad muy bonita de que estemos los dos trabajando en Especial, digamos en solitario", comenta.

Su preparación no es casual. Con estudios en disciplinas como diseño y animación, Alejandro combina la formación académica universitaria con los años de aprendizaje en el taller familiar. "Me parece una gran oportunidad y quería dar las gracias a todo el equipo por ayudarme a que pueda aprender el oficio y dedicarme a ello en serio junto a mi padre", destaca Alejandro Baenas.

"De momento no me ha dicho nada del proyecto, lo mantiene en secreto. Supongo que quiere sorprenderme" Pere Baenas — Artista foguerer

Con la misma ilusión habla de él su padre. "Normalmente, la gente se forma en el taller y no tiene carrera, pero él tiene las dos cosas", subraya Pere, orgulloso. "Ha hecho modelado, pintura, dibujo, diseño de videojuegos... Tiene un perfil muy completo. Con 22 años ya posee un taller propio y mucha capacidad. Creo que, si todo va bien, estará a la altura. Me gustaría que fuera mi relevo", añade.

Dos proyectos, dos secretos

Ambos compartirán espacio físico en Gandia, un taller amplio donde convivirán dos de los monumentos que competirán en Especial en 2026, junto a otros trece, en una cifra que iguala el récord histórico. Allí, los equipos trabajan a buen ritmo, aunque cada artista mantiene la independencia de su obra. "Tenemos un equipo grande y no habrá problema", asegura Pere. "Ya íbamos a hacer Especial y Primera, y ahora serán dos hogueras de Especial. No podíamos dejar a las comisiones sin artista, y la situación, aunque curiosa, puede ser muy bonita: padre e hijo compitiendo, con el debut del pequeño en la máxima categoría".

Lo más curioso es que Pere no conoce el proyecto que su hijo plantará. "De momento no me ha dicho nada del proyecto, lo mantiene en secreto", confiesa Baenas entre risas. "Supongo que quiere sorprenderme. Yo estoy aquí para aconsejarle y seguirle… hasta el punto de que no me gane", bromea.

"Mi hijo está muy motivado. Tiene carácter emprendedor, lo ha heredado de mí" Pere Baenas — Artista foguerer

Una categoría en plena efervescencia

El "duelo de los Baenas" se enmarca en un momento de crecimiento para las Hogueras. En 2026, la categoría Especial contará con trece comisiones, tras las reincorporaciones de Alfonso el Sabio, Calvo Sotelo y Explanada. No se veía un número tan alto desde 2013, coincidiendo con las exigencias del Ayuntamiento para disponer de más racós.

"Es una gran noticia que haya tantas hogueras en Especial", valora Pere Baenas. "Demuestra que hay ilusión y ganas de seguir creando cosas grandes, aunque también es verdad que necesitamos más apoyo institucional. Lo único que se encuentran las comisiones son trabas", señala, mientras el Ayuntamiento busca fondos para mantener las subvenciones a las hogueras ante el incremento de participantes en las principales categorías.

Pese a todo, padre e hijo comparten la misma pasión, pero se enfrentan a este reto con perspectivas distintas. Pere, con más de tres décadas de experiencia y nueve primeros premios a sus espaldas, el último en 2024 con "Geometría vital", en Florida Portazgo, afronta la cita con la tranquilidad del veterano. Alejandro lo hace con el hambre del que debuta. "Mi hijo está muy motivado", asegura Pere. "Tiene carácter emprendedor, lo ha heredado de mí", señala.

El anuncio ha despertado expectación en el mundo fogueril. No solo por el simbolismo del enfrentamiento, sino por lo que representa: el relevo generacional, la convivencia entre tradición y modernidad. Mientras tanto, en el taller de los Baenas, los dos proyectos avanzan en silencio. Entre el zumbido de la sierra y el murmullo del compresor, padre e hijo comparten la misma materia prima, pero sueños distintos.