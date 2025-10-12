La Guardia Civil celebra el Día del Pilar ante un millar de personas en Alicante

“Honor, sacrificio y lealtad”. Tres palabras grabadas en un monolito que se erige como símbolo de una institución centenaria. Los valores de la Guardia Civil permanecen vigentes más allá de su lema, y cada 12 de octubre el calendario marca una fecha señalada para salir a la calle y rendir tributo a su patrona en el Día de la Virgen del Pilar, sin olvidar a los guardias civiles fallecidos que dieron su vida por España. Este año no fue diferente: el paseo del Puerto Viejo de Alicante se vistió de gala para acoger una ceremonia solemne y profundamente emotiva.

El Castillo de Santa Bárbara presidía el acto desde lo alto, y el cielo, tan problemático en los días previos, decidió respetar la jornada y mostrar su afecto al cuerpo. La celebración, seguida por cerca de un millar de personas, estuvo marcada por el protocolo y la solemnidad que dicta la tradición. El evento se desarrolló con una parada militar, la imposición de condecoraciones y la entrega de distinciones, para culminar con el tradicional desfile de unidades y especialidades de la Comandancia.

El acto contó con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares distribuidas a lo largo del recinto, entre ellas el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves Martínez; el alcalde de la ciudad, Luis Barcala; y el coronel jefe interino de la Comandancia, Francisco Poyato. Además, a última hora confirmó su asistencia el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien se encontraba en la provincia tras visitar Pilar de la Horadada para evaluar los daños ocasionados por la dana y aprovechó su estancia para participar en la ceremonia.

Durante su intervención, el subdelegado agradeció “el trabajo de los hombres y mujeres que visten con orgullo el uniforme de la Guardia Civil para ayudar a los ciudadanos a construir un futuro esperanzador” y reiteró el “compromiso” del Gobierno central con la Comandancia, reflejado en el incremento del 18 % de los efectivos en la provincia. Subrayó también “los constantes cambios a los que debe hacer frente la institución” y destacó la creciente incorporación de mujeres al cuerpo.

Por su parte, el coronel jefe resaltó la estrecha vinculación de la Guardia Civil con la sociedad, algo que, según indicó, se refleja en la notable presencia de público durante el acto. “Esto nos demuestra la importancia y el honor de nuestro trabajo, que no es otro que servir y velar por la seguridad de toda la ciudadanía”, afirmó. Asimismo, reconoció la labor de todas las unidades que integran la Comandancia, agradeciéndoles su compromiso por “hacer frente a los nuevos retos, como el desafío de la ciberdelincuencia o la lucha contra la lacra de la violencia sobre la mujer”.

La ceremonia, además de incluir la entrega de distinciones honoríficas, sirvió para la tradicional ofrenda a quienes dieron su vida por el país, colocando una corona de laurel en el monolito en memoria de los guardias civiles fallecidos bajo los acordes de la pieza musical "La muerte no es el final". El momento, cargado de simbolismo, contó también con la interpretación de los himnos de la Guardia Civil y de España, y el desfile de unidades en representación de las distintas especialidades del cuerpo, incluyendo a las unidades de Tráfico y Montaña con sus motos.