El Palas de Alicante: de hotel de lujo a objeto de discordia

Doce pesetas y media para la estancia más distinguida en Alicante. En 1929 el Hotel Palace, en un enclave ideal frente a la playa del Postiguet, ofrecía la pensión completa más elitista de la ciudad. Entonces ya era aquel un negocio afamado, con un pasado con propietarios de la nobleza y un futuro al que nadie osaba ponerle aristas. Cien años después el Palas, a pesar de ya no llamarse así, de no ser un hotel y de no contar siquiera con sus cimientos primigenios, sigue ocupando titulares y ocupando conversaciones en las más altas esferas alicantinas. Su actual propietario, la Cámara de Comercio, idea echar al Ayuntamiento, su inquilino desde 2014, para vender el inmueble a la Diputación; una operación que puede entenderse como un pulso bajo la maraña del bloqueo que mantiene el consistorio municipal a la licencia de la nueva sede de la entidad que preside Carlos Baño en Panoramis por las irregularidades detectadas. Ésta es sólo una página más de la bicentenaria historia de un edificio por el que desfilaron ilustres personalidades y sobre el que se granjearon otras tantas leyendas.

El edificio acoge, desde 2014, el SAIC y los despachos las concejalías de Turismo y Recursos Humanos. / JOSE NAVARRO

En 1812, durante la Guerra de la Independencia y una vez aprobada la Pepa, Nicolás Scorcia, conde de Soto Ameno y un conocido constitucionalista, asumió la alcaldía de Alicante. Aquel noble procedía de una familia italiana y sería el propietario de aquel edificio emblemático de origen incierto -un estudio lo fecha en 1819- junto a la Puerta del Mar, aunque tiempo atrás esa manzana ya había estado dedicada a diversos almacenes portuarios. Un estudio realizado a principios de este siglo lo data en el siglo XVI por unos arcos ojivales que se encontraron en la reforma acometida por la Cámara. “Probablemente su primera utilidad fue de almacén portuario o de un espacio comercial”, afirmó el doctor Miguel Louis Cereceda cuando el Palas iba a ser remodelado. Dicha afirmación la sostiene también su homólogo Santiago Varela en su Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante: “Dada su ubicación, posiblemente la planta baja estuviera dedicada a almacén, lo que explicaría los arcos de la fachada lateral”. Durante el XVIII el palacio se amplió, destacando una gran escalera de tipo imperial, la única conocida de este tipo en Alicante, que desaparecería más adelante.

Aquel inmueble señorial fue uno de los primeros ubicados frente al mar, antes de que se construyeran las casas Carbonell y Lamaignère e incluso de que los edificios de lo que hoy es la Explanada giraran su mirada hacia un paisaje que les era vulgar por el trajín del puerto y sus olores. A finales del XIX los Soto Ameno vendieron aquella casa familiar, que ya había ejercido como posada bajo el nombre de Fonda de Vapor, como refleja Caridad Valdés Chápuli en su Posadas, fondas y hoteles. “Ese tipo de negocio estaba destinado entonces a nobles y a la primera alta burguesía alicantina”.

Así transcurrieron los siguientes cien años del inmueble, dedicado a la hostelería, con un trasiego de traspasos y cambios de nombre hasta ser bautizado para la posteridad por la sociedad alicantina como el Palas, su último y más célebre negocio. Aquella casa que vio morir a su lado al antiguo Mercado Central y también nacer a otras dos ilustres como la Carbonell y Lamaignère, con quien compartió socorridas postales de Alicante, fue también conocida como hotel Vapeur, hotel Iborra, hotel Simón, hotel Roma y Marina o Gran Hotel. Hasta el final de la guerra su nombre fue el Palace, pero una normativa del Movimiento, reacia a todo lo anglosajón por motivos políticos, castellanizó el nombre, pero no a ‘palacio’ -que hubiera sido su traducción natural-, sino a ‘Palas’, como todo Alicante ya lo identificaba.

El hotel, entonces Iborra, frente a la Puerta del Mar. / INFORMACIÓN

En las décadas siguientes el Palas mantuvo su presencia y su glamour y por él desfilaron clientes de postín, artistas y gente de todos los rincones del mundo que quedaban impresionados por su amplia terraza y su estilo neoclásico. En 1917 Joaquín Dicenta, el mejor dramaturgo español del momento, falleció en una de sus habitaciones y durante un tiempo Alicante le recordó dándole su nombre a la Puerta del Mar. Su fama le llevó a protagonizar la leyenda de no haberle permitido la entrada al empresario Enrique Carbonell, que se vengaría construyendo un edificio al lado. A finales del siglo XX el rumbo del Palas viró y no resistió a la alta competencia hotelera de una ciudad dedicada casi en cuerpo y alma al turismo. En agosto de 1998, cuando Pedro Creixell, su último gestor -también de la pastelería La Mallorquina de la calle Mayor-, echó abajo la persiana del hotel, el Palas era un icono de Alicante devorado por el paso del tiempo y envuelto en un ERE.

Un mes después, en septiembre, y tras varias intentonas vagas de la cadena NH y de un inversor japonés, el grupo inmobiliario Hermanos Ávila, de Benidorm, adquiría el inmueble por 700 millones de pesetas a los Hermanos Salesianos de Valencia, poseedores entonces de la propiedad. Esta sociedad presentó un proyecto para reformarlo, pero su intención fue bloqueada por el Ayuntamiento. En los año sucesivos el Palas fue languideciendo, su cara fue la de un edificio en decadencia y sufrió varios incendios generados, según las fuentes oficiales, por alguno de los sintecho que se guarnecían en él. El de abril de 1999 el fuego se llevó por delante la segunda planta y en febrero de 2001 la propiedad contrataría definitivamente seguridad para que nadie avanzara su descomposición. Ya se abandonaba él solo.

El edificio, en llamas en 1999, tras un incendio que devoró la segunda planta. / CARRATALA

Tentados por la cadena hotelera Hostec, propiedad de las Koplowitz, por Hesperia y por la de restaurantes Hard Rock, los propietarios -con el constructor Antonio Solana al frente- comenzaron a pensar en una posible venta. Sometido a estudio por arquitectos, comisiones de estética y por la ciudadanía, la no demolición del Palas fue un debate llevado a diversos plenos. Finalmente sería la Cámara de Comercio quien compraría el edificio por 6,76 millones de euros en abril de 2003 gracias a las gestiones de Antonio Fernández Valenzuela. En 2005 comenzarían unas obras, de la mano del arquitecto Juan Antonio García Soler, que se alargarían hasta 2009 por la posibilidad de existencia de restos arqueológicos relevantes. En octubre de ese año la Cámara se instalaría en un nuevo Palas, del que sólo se reconocía su fachada y sus arcos. Del resto, ni rastro, tampoco su escalera Imperio, “deshecha” cuando comenzaron los trabajos, según los presentes.

A finales de 2013 Enrique Garrigós por la Cámara y Sonia Castedo por el Ayuntamiento firmaron el contrato de arrendamiento por diez años, a una media de unos 600.000 euros al año. Hoy el hotel más exclusivo de aquella Alicante del siglo XIX, fiel a sus doscientos y pico años de vida, sigue siendo objeto de deseo y de polémica.