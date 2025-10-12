EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: la provincia se despide de las alertas pero no de las lluvias
La Agencia Estatal de Meteorología indica que las precipitaciones se mantendrán durante la próxima semana
La provincia de Alicante descansa de los avisos naranja y amarillo tras el paso de la dana Alice pero no llega a deshacerse de las lluvias para la próxima semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene que el agua acompañará al territorio en los siguientes días.
Hoy y mañana las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios notables, mientras que las máximas irán en descenso. El viento soplará en dirección variable entre el este, norte y noreste durante toda la jornada.
El tiempo en Alicante
Este domingo, Alicante amanece con nubes y chubascos hasta las 12:00 horas, a partir del mediodía aparecerá el sol pero no dudará mucho tiempo, ya que se esperan precipitaciones para la mañana del lunes. Las temperaturas estarán entre 18 y 26 °C ambos días.
El tiempo en Elche
Elche despierta con nubes y chubascos hasta las 12:00 horas, a partir del mediodía aparecerá el sol pero no dudará mucho tiempo, ya que se esperan precipitaciones para la mañana del lunes. Las temperaturas estarán entre 16 y 25 °C tanto hoy como mañana.
El tiempo en Benidorm
Benidorm afronta un día más tranquilo tras los recientes avisos naranjas y amarillos, dejando atrás las lluvias torrenciales y tormentas, aunque aún podrían producirse chubascos aislados hasta la tarde, con probabilidades que varían entre el 65% y el 20%. Las temperaturas se mantendrán entre los 19 ºC y los 25 ºC. Para el lunes, se esperan lluvias moderadas desde las 06:00 horas hasta la tarde mientras que los termómetros conservarán valores similares.
El tiempo en Elda
En Elda, el inicio de la jornada estará marcada por las nubes y chubascos hasta las 12:00 horas, a partir del de la tarde irá despejando pero no dudará mucho tiempo, ya que se esperan precipitaciones para el lunes. Las temperaturas estarán entre 15 y 25 °C tanto hoy como mañana.
El tiempo en Torrevieja
En Torrevieja, se espera un día muy nuboso con lluvias hasta el mediodía. A partir de la tarde, estará depsejado pero el lunes los planes cambiarán, ya que se esperan precipitaciones desde el inicio de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 24 °C.
El tiempo en Orihuela
En Orihuela empieza el día con chusbascos y nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Para el Lunes se esperan cielos cubiertos y precipitaciones hasta la tarde. Los termómetros se situarán entre los 16ºC y 25 °C.
El tiempo en Alcoy
Alcoy no escapará de las precipitaciones ni hoy ni el resto de la próxima semana según Aemet. Aunque no habrá alertas por lluvias ni tormentas, la probabilidad que tendrán será desde un 100% y una mínima del 60%. Los paraguas en el municipio serán indispensables mientras que las temperaturas se mantendrán entre los 14ºC y 22ºC.
El tiempo en Dénia
Dénia tendrá un caso parecido a Alcoy, no se despedirán de las nubes ni del agua en los próximos días. Hoy las lluvias estarán presentes durante toda la jornada, sobre todo por la mañana y por la noche con una probabilidad mínima del 70%. Los termómetros oscilarán entre los 17ºC y los 24ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
- Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
- Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
- Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo
- Olcina: 'El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta
- Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante