El tiempo en Alicante: la provincia se despide de las alertas pero no de las lluvias

La provincia de Alicante descansa de los avisos naranja y amarillo tras el paso de la dana Alice pero no llega a deshacerse de las lluvias para la próxima semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene que el agua acompañará al territorio en los siguientes días.

Hoy y mañana las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios notables, mientras que las máximas irán en descenso. El viento soplará en dirección variable entre el este, norte y noreste durante toda la jornada.

El tiempo en Alicante

Este domingo, Alicante amanece con nubes y chubascos hasta las 12:00 horas, a partir del mediodía aparecerá el sol pero no dudará mucho tiempo, ya que se esperan precipitaciones para la mañana del lunes. Las temperaturas estarán entre 18 y 26 °C ambos días.

El tiempo en Elche

Elche despierta con nubes y chubascos hasta las 12:00 horas, a partir del mediodía aparecerá el sol pero no dudará mucho tiempo, ya que se esperan precipitaciones para la mañana del lunes. Las temperaturas estarán entre 16 y 25 °C tanto hoy como mañana.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afronta un día más tranquilo tras los recientes avisos naranjas y amarillos, dejando atrás las lluvias torrenciales y tormentas, aunque aún podrían producirse chubascos aislados hasta la tarde, con probabilidades que varían entre el 65% y el 20%. Las temperaturas se mantendrán entre los 19 ºC y los 25 ºC. Para el lunes, se esperan lluvias moderadas desde las 06:00 horas hasta la tarde mientras que los termómetros conservarán valores similares.

El tiempo en Elda

En Elda, el inicio de la jornada estará marcada por las nubes y chubascos hasta las 12:00 horas, a partir del de la tarde irá despejando pero no dudará mucho tiempo, ya que se esperan precipitaciones para el lunes. Las temperaturas estarán entre 15 y 25 °C tanto hoy como mañana.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, se espera un día muy nuboso con lluvias hasta el mediodía. A partir de la tarde, estará depsejado pero el lunes los planes cambiarán, ya que se esperan precipitaciones desde el inicio de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 24 °C.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela empieza el día con chusbascos y nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Para el Lunes se esperan cielos cubiertos y precipitaciones hasta la tarde. Los termómetros se situarán entre los 16ºC y 25 °C.

El tiempo en Alcoy

Alcoy no escapará de las precipitaciones ni hoy ni el resto de la próxima semana según Aemet. Aunque no habrá alertas por lluvias ni tormentas, la probabilidad que tendrán será desde un 100% y una mínima del 60%. Los paraguas en el municipio serán indispensables mientras que las temperaturas se mantendrán entre los 14ºC y 22ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un caso parecido a Alcoy, no se despedirán de las nubes ni del agua en los próximos días. Hoy las lluvias estarán presentes durante toda la jornada, sobre todo por la mañana y por la noche con una probabilidad mínima del 70%. Los termómetros oscilarán entre los 17ºC y los 24ºC.