Alicante acogerá una nueva manifestación para pedir la dimisión de Mazón por el aniversario de la dana

Con el aniversario de la dana de Valencia vuelven las protestas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en Alicante. El sábado 25 de octubre las entidades que se han encargado en estos 12 meses de organizar concentraciones y manifestaciones contra el jefe del Consell por su gestión de la dana, temporal que provocó 229 muertos en la provincia de Valencia, han convocado de nuevo una marcha (la tercera) en Alicante que partirá de las escaleras del instituto Jorge Juan, en la avenida General Marvá, hasta la conocida como Casa de las Brujas, sede de la Presidencia de la Generalitat en Alicante y ubicada en la avenida del Doctor Gadea.

La manifestación comenzará a las 18:00 y se realizará de manera simultánea a la convocada en València con la misma motivación.

No será el único acto relacionado con la dama convocado por estas entidades. Antes, el jueves 16 de octubre la plataforma Mazón Dimissió, con el apoyo de la Mesa Comunitaria de la Zona Norte y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, han organizado la plantación simbólica de un olivo en el Solar Comunitario de la Zona Norte de Alicante, en la calle Matemático Romero 8, a las 17:00.

Según han informado las entidades, con este acto se pretende simbolizar “la resistencia, la vida y el futuro”.

El mismo jueves, dos horas más tarde, tendrá lugar en la Sede de la Universidad de Alicante, en el número 4 de la avenida Ramón y Cajal, la presentación del llamado “Acord Social Valencià”, que los firmantes definen como “una propuesta de reconstrucción democrática y participativa que nace como respuesta colectiva a la inacción institucional después de la dana y a las políticas regresivas del pacto PP-Vox”.

Estos dos actos estaban convocados en un principio para el lunes 29 de septiembre, pero fueron aplazados debido al pronóstico de lluvias en Alicante para aquel día.

La tercera manifestación

La del sábado 25 de octubre será la tercera manifestación convocada este último año en Alicante para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, a quien los convocantes señalan por la gestión de la fama de hace ahora un año.

Las dos anteriores tuvieron un recorrido idéntico, pasando por la avenida de la Estación, Maisonnave y Gadea hasta llegar a la Casa de las Brujas. Y la primera de ellas, celebrada el 9 de noviembre, sólo 11 días después de las catastróficas inundaciones, fue con diferencia la más exitosa, dado que congregó a 6.000 personas en la ciudad.

La segunda manifestación se celebró el 27 de mayo, cuando se cumplían siete meses de la riada, y acogió a un millar de personas.

Además de estas manifestaciones en Alicante se han convocado cinco concentraciones pidiendo su dimisión. La mayor parte de ellas tuvieron lugar ante la citada Casa de las Brujas, aunque hubo dos excepciones: la que se llevó a cabo en la plaza del Carmen, coincidiendo con Carnaval; y la que tuvo lugar en la avenida del General Marvà, en Hogueras, poco antes del disparó de la Mascletà.

La participación en estas concentraciones ha ido menguando sucesivamente, llegando a aglutinar en la última a unas treinta personas.