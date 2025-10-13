La Comisión Europea escucha los argumentos de Alicante para convertirse en Capital de la Innovación

Un paso más en la carrera para que Alicante sea nombrada Capital Europea de la Innovación. Este lunes un equipo liderado por el alcalde, Luis Barcala, ha defendido ante la Comisión Europea la candidatura de la ciudad, que se halla seleccionada entre seis ciudades semifinalistas.

El comité de defensa lo ha integrado, junto al máximo representante municipal y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, el gerente de Aguas Municipalizadas de Alicante, Sergio Sánchez; la directora y cofundadora de la Fundación Ellis de Alicante, Nuria Oliver; el director gerente del Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA), Esteban Pelayo; el cofundador del Hub Torre Juana y exrector de la UA, Andrés Pedreño; la coordinadora del programa ImpulsaCultura Proyecta, Alba Bonet; y el CEO de la empresa Mediterranean Algae del Vivero y Lanzadera de Empesas Municipal ‘Príncipe Felipe’, Yago Sierras.

La defensa de la candidatura de Alicante se ha llevado a cabo a través de una videoconferencia desde la Concejalía de Innovación, que dirige el edil Antonio Peral, ante el jurado que se encargará de valorar las propuestas.

Según ha explicado el alcalde, la candidatura de Alicante se ha articulado “a través de la estrategia municipal” y “pone en valor los esfuerzos en innovación que se están realizando tanto a nivel público como privado”.

Las ciudades semifinalistas que compiten con Alicante en este propósito son Grenoble (Francia), Liverpool (Reino Unido), Riga (Letonia), Rotterdam y La Haya (Países Bajos), tal como se anunció en septiembre.

Ahora, el jurado deberá elegir a las tres ciudades finalistas que optarán a ser Capital Europea de la Innovación. El veredicto se dará a conocer en diciembre y, según el Ayuntamiento, la distinción sirve para “reconocer la transformación urbana través de la innovación, el conocimiento y la colaboración público-privada”.

Según el consistorio, el hecho de que Alicante haya llegado a semifinales es “un hito histórico para la ciudad”, y valora también el trabajo de los últimos años de la estrategia municipal de Alicante Futura y de ALIA, la Agencia Municipal de Atracción de Inversiones, junto a la integración de la Agenda Urbana Alicante 2030, el programa Alicante Smarty City y la estrategia de digitalización de la gestión del Ciclo del Agua que lidera Aguas Municipales de Alicante.

Antes del veredicto, el miércoles 19 de noviembre se celebrará la segunda mesa de los hub de innovación en el Parque Científico de la UA, en el marco del III Alicante Futura Summit, donde se celebrarán dos sesiones: una dedicada a Govtech, Agua y Energía y Salud y Aitech; y otra centrada en Inmobiliario y Espacios de Trabajo, Audiovisual e ICCS e Industria y Logística. Al igual que en la primera jornada, que se celebró el 30 de septiembre en el auditorio de Puerta Ferrisa, las reuniones serán privadas, con plazas limitadas y acceso únicamente por invitación.