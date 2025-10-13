Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana Alice en Alicante: estos son los 67 municipios que están hoy en alerta naranja por lluvias

Aemet vuelve a activar los avisos tras un fin de semana más "tranquilo" en la provincia

El tanque de tormentas junto a la CV 905 en Torrevieja, a punto de desbordarse

El tanque de tormentas junto a la CV 905 en Torrevieja, a punto de desbordarse

Áxel Álvarez

O. Casado

O. Casado

La dana Alice no ha abandonado la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos. El aviso naranja por lluvias está declarado para todo este lunes en el litoral norte de la provincia de Alicante, Valencia y Castellón.

En el norte de la provincia se esperan lluvias que podrían dejar 60 litros por metro cuadrado en un hora y hasta 140 en 12 horas. Igualmente, habrán tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La alerta pasará a amarilla en esta zona y se prolongará hasta las 08.00 horas del martes, según la web de Aemet.

Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice

Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo, especialmente en la Marina Alta, l’Alcoià y el Comtat. El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente:

Noticias relacionadas y más

  1. L’Atzúbia
  2. Agres
  3. Alcalalí
  4. Alcocer de Planes
  5. Alcoleja
  6. Alfafara
  7. Almudaina
  8. L’Alqueria d’Asnar
  9. Altea
  10. Balones
  11. Benasau
  12. Beniarbeig
  13. Beniardá
  14. Beniarrés
  15. Benigembla
  16. Benidoleig
  17. Benifato
  18. Benilloba
  19. Benillup
  20. Benimantell
  21. Benimarfull
  22. Benimassot
  23. Benimeli
  24. Benissa
  25. El Poble Nou de Benitatxell
  26. Bolulla
  27. Callosa d’en Sarrià
  28. Calp
  29. Castell de Castells
  30. Cocentaina
  31. Confrides
  32. Quatretondeta
  33. Dénia
  34. Facheca
  35. Famorca
  36. Gata de Gorgos
  37. Gaianes
  38. Gorga
  39. El Castell de Guadalest
  40. Xaló
  41. Xàbia
  42. L’Orxa
  43. Llíber
  44. Millena
  45. Murla
  46. Muro de Alcoy
  47. Ondara
  48. Orba
  49. Parcent
  50. Pedreguer
  51. Pego
  52. Planes
  53. El Ràfol d’Almúnia
  54. Sagra
  55. Sanet y Negrals
  56. Sella
  57. Senija
  58. Tàrbena
  59. Teulada
  60. Tollos
  61. Tormos
  62. La Vall d’Alcalà
  63. La Vall d’Ebo
  64. La Vall de Gallinera
  65. La Vall de Laguar
  66. El Verger
  67. Els Poblets

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
  2. Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
  3. Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo
  4. Olcina: 'El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta
  5. Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante
  6. Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte
  7. Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
  8. Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto

El Debate sobre el Estado de Alicante, en directo | Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno

El Debate sobre el Estado de Alicante, en directo | Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno

Dana Alice en Alicante: estos son los 67 municipios que están hoy en alerta naranja por lluvias

Dana Alice en Alicante: estos son los 67 municipios que están hoy en alerta naranja por lluvias

Mario Picazo advierte que las lluvias darán un respiro y volverán el domingo: “Podría provocar nuevas inundaciones”

Mario Picazo advierte que las lluvias darán un respiro y volverán el domingo: “Podría provocar nuevas inundaciones”

El centro de acogida de Muro ya recibe menores para aliviar la saturación del de Alicante

El centro de acogida de Muro ya recibe menores para aliviar la saturación del de Alicante

Una fachada vegetal "made in Alicante" para depurar aguas residuales

Una fachada vegetal "made in Alicante" para depurar aguas residuales

Un joven se cita con otro para comprarle un móvil en Wallapop e intentar robárselo con un cuchillo en Alicante

Un joven se cita con otro para comprarle un móvil en Wallapop e intentar robárselo con un cuchillo en Alicante

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde lloverá hoy

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde lloverá hoy
Tracking Pixel Contents