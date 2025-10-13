Dana Alice en Alicante: estos son los 67 municipios que están hoy en alerta naranja por lluvias

La dana Alice no ha abandonado la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos. El aviso naranja por lluvias está declarado para todo este lunes en el litoral norte de la provincia de Alicante, Valencia y Castellón.

En el norte de la provincia se esperan lluvias que podrían dejar 60 litros por metro cuadrado en un hora y hasta 140 en 12 horas. Igualmente, habrán tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La alerta pasará a amarilla en esta zona y se prolongará hasta las 08.00 horas del martes, según la web de Aemet.

Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice

Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo, especialmente en la Marina Alta, l’Alcoià y el Comtat. El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente: