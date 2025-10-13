El Debate sobre el Estado de Alicante, en directo | Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno

"Han hecho que Alicante retroceda décadas"

Copé ha catalogado como "abuso de poder" que el PP gobierne "a espaldas de la ciudad", criticando que no se facilite documentación reclamada por la oposición municipal, pese a tener derecho a ello por ley.

También se ha referido el edil de EU-Podemos a la polémica "oficina antiaborto" aprobada por el gobierno de Luis Barcala a petición de Vox: "Han hecho que Alicante retroceda décadas". Tras ello, Copé ha citado al papa León XIV en defensa de las personas migrantes.