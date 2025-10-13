Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

El Debate sobre el Estado de Alicante, en directo | Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno

La Corporación analiza la situación de la ciudad en un pleno que tuvo que ser pospuesto la pasada semana ante la previsión de fuertes lluvias

Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Alicante

Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Alicante

Pilar Cortés

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Después de que el Pleno de Debate sobre el Estado de la ciudad fuese cancelado el pasado 10 de octubre, en previsión de fuertes lluvias, el Ayuntamiento de Alicante celebra este lunes la sesión para analizar la situación que atraviesa la capital de la provincia. Una cita anual en la que tanto el gobierno municipal del PP como la oposición (formada por Vox, el PSOE, Compromís y EU-Podemos) exponen su visión de las principales necesidades del municipio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
  2. Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
  3. Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo
  4. Olcina: 'El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta
  5. Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante
  6. Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte
  7. Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
  8. Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto

El Debate sobre el Estado de Alicante, en directo | Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno

El Debate sobre el Estado de Alicante, en directo | Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno

Dana Alice en Alicante: estos son los 67 municipios que están hoy en alerta naranja por lluvias

Dana Alice en Alicante: estos son los 67 municipios que están hoy en alerta naranja por lluvias

Mario Picazo advierte que las lluvias darán un respiro y volverán el domingo: “Podría provocar nuevas inundaciones”

Mario Picazo advierte que las lluvias darán un respiro y volverán el domingo: “Podría provocar nuevas inundaciones”

El centro de acogida de Muro ya recibe menores para aliviar la saturación del de Alicante

El centro de acogida de Muro ya recibe menores para aliviar la saturación del de Alicante

Una fachada vegetal "made in Alicante" para depurar aguas residuales

Una fachada vegetal "made in Alicante" para depurar aguas residuales

Un joven se cita con otro para comprarle un móvil en Wallapop e intentar robárselo con un cuchillo en Alicante

Un joven se cita con otro para comprarle un móvil en Wallapop e intentar robárselo con un cuchillo en Alicante

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde lloverá hoy

El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde lloverá hoy
Tracking Pixel Contents