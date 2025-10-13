En Directo
El Debate sobre el Estado de Alicante, en directo | Barcala hace repaso a las inversiones de su gobierno
La Corporación analiza la situación de la ciudad en un pleno que tuvo que ser pospuesto la pasada semana ante la previsión de fuertes lluvias
Después de que el Pleno de Debate sobre el Estado de la ciudad fuese cancelado el pasado 10 de octubre, en previsión de fuertes lluvias, el Ayuntamiento de Alicante celebra este lunes la sesión para analizar la situación que atraviesa la capital de la provincia. Una cita anual en la que tanto el gobierno municipal del PP como la oposición (formada por Vox, el PSOE, Compromís y EU-Podemos) exponen su visión de las principales necesidades del municipio.
Alejandro J. Fuentes
"Han hecho que Alicante retroceda décadas"
Copé ha catalogado como "abuso de poder" que el PP gobierne "a espaldas de la ciudad", criticando que no se facilite documentación reclamada por la oposición municipal, pese a tener derecho a ello por ley.
También se ha referido el edil de EU-Podemos a la polémica "oficina antiaborto" aprobada por el gobierno de Luis Barcala a petición de Vox: "Han hecho que Alicante retroceda décadas". Tras ello, Copé ha citado al papa León XIV en defensa de las personas migrantes.
Alejandro J. Fuentes
Limpieza: "Menos mal que ha llovido"
"No hay día que no lleguen fotos de lo sucia que está la ciudad", ha señalado Copé. El concejal cree que hacen falta más inspectores tanto en la limpieza viaria como en la de las dependencias municipales y en la recogida de basuras.
"Ustedes lo único que hacen es pactar con la extrema derecha en lugar de buscar la moderación y llegar a acuerdos. Mientras, se pelean con Mazón con la excusa de la Cámara de Comercio. Dan un espectáculo lamentable".
Alejandro J. Fuentes
"Mientras el alcalde se fotografía en China, los vecinos se mueren en la calle", ha apuntado el portavoz de EU-Podemos, quien también ha tildado de "propaganda" la rebaja del IBI, por la que el Ayuntamiento dejará de ingresar un millón de euros mientras el recibo bajará entre 3 y 4 euros, de media.
Alejandro J. Fuentes
Turismo contra pobreza
"Alicante también está en el Top 10 de barrios más pobres de toda España, con Juan XXIII y Virgen del Remedio, pero eso no se lo he escuchado a Barcala", ha criticado el portavoz de EU-Podemos en relación a las clasificaciones esgrimidas por el alcalde en materia de turismo.
"Crean una Concejalía de Mayores, pero las personas del Servicio de Estancias Diurnas se han quedado en la calle", ha añadido Copé.
Alejandro J. Fuentes
El portavoz de izquierdas ha avanzado que dará diez motivos por los que la ciudad debe cambiar de gobierno. En el primero de ellos, Copé ha ahondado en el debate sobre los presupuestos, en los que Barcala culpa habitualmente a Pedro Sánchez de no poder disponer de los "ahorros" (remanentes de tesorería por no ejecutar el presupuesto) de los alicantinos.
"El techo de gasto lo aprobó el ministro del PP Cristóbal Montoro. Si ustedes proyectan 100 millones, pero ejecutan 5, su techo de gasto son ustedes mismos", ha apuntado Copé.
Alejandro J. Fuentes
Manolo Copé: "Una cosa es el humo que venden y otra la realidad"
Tras 50 minutos de intervención por parte del alcalde, ha sido el turno del portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, que ha iniciado su discurso poniendo de manifiesto una situación que se ha dado durante el inicio del debate: "Mientras usted hablaba de la Capital de la Innovación, el directo del pleno en la web municipal ha estado 40 minutos sin funcionar".
Preservar la esencia de las Hogueras y el descanso
Sobre las Fiestas de la ciudad, Barcala ha recordado la aprobación del último decreto municipal que pondrá coto a los racós jóvenes y frenará la instalación de mesones.
En materia de ruido, el dirigente popular ha vuelto a anunciar la aprobación "inminente" de las Zonas Acústicamente Saturadas, tanto en el entorno de la calle Castaños como en el del Casco Antiguo. "Siempre defenderemos la necesidad de preservar el derecho al descanso", ha manifestado.
Alejandro J. Fuentes
Servicios sociales: de las polémicas a los anuncios
El gobierno municipal también ha puesto sobre la mesa las cifras de atención social en la ciudad, tras recientes polémicas como el cierre del Servicio de Estancias Diurnas para mayores de plaza América (al que se busca un nuevo espacio) o la presencia de heces en el reparto de alimentos del servicio "Menjar a Casa", para personas de la tercera edad.
Al respecto, el alcalde ha destacado que la oferta de actividades ha pasado de 4.900 a 7.900 horas y ha celebrado la apertura (sin fecha prevista) del nuevo centro comunitario de Campoamor. "Vamos a dotar de más recursos la Oficina de la Maternidad acordada con Vox", ha destacado el regidor, tras el último contrato de 900.000 euros pactado con los de Abascal.
Alejandro J. Fuentes
Control a los apartamentos turísticos
"Facilitarle la vida al ciudadano y a las empresas será la mejor política social", ha defendido el alcalde tras explicar las últimas medidas para poner coto a la proliferación del turismo masivo.
El dirigente popular ha señalado que las restricciones (principalmente en zonas saturadas) se revisarán anualmente.
Alejandro J. Fuentes
También ha celebrado el alcalde los avances respecto al Palacio de Congresos, del que no se han dado nuevos plazos ni se han producido avances desde que concluyera el concurso de ideas impulsado por la Diputación el pasado 2024.
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
- Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo
- Olcina: 'El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta
- Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante
- Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
- Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante