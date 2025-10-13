La Generalitat aumenta el control para autorizar nuevos estudios en las universidades

El Consell aumentará el control sobre las universidades para autorizar nuevos estudios y para que haya una estabilidad de alumnos en los grados y másteres que ya existen. Además, para las prácticas sanitarias, exigirá, de entrada, convenios con hospitales y centros de salud universitarios (mínimo un hospital y tres centros) acreditados, un requisito con el que se busca evitar conflictos de alto calibre, como el de Medicina entre la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, cuya disputa por las prácticas se ha solventado tras el pacto sanitario firmado in extremis este año que permitirá a los estudiantes de las dos universidades desarrollar su formación clínica en todos los hospitales de la provincia.

La Generalitat ha hecho público este lunes su decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado en el ámbito de la Comunidad Valenciana para adaptarla al nuevo marco legislativo estatal. Según la Conselleria de Universidades, la nueva regulación permitirá "diseñar una oferta académica que responda a la demanda social y a los intereses empresariales".

Una de las primeras novedades es que la Administración autonómica exigirá a las instituciones académicas un informe previo de necesidad y viabilidad académica y social (llamado informe Necesitas) que obligará a justificar la pertinencia y sostenibilidad de cada nuevo título, un requisito previo para solicitar la verificación ante el Consejo de Universidades y por tanto, anterior a la autorización estatal. Tendrá validez por dos cursos académicos.

Universidades dice que la nueva regulación permitirá "diseñar una oferta académica que responda a la demanda social y a los intereses empresariales"

Según la conselleria, aunque este informe ya existía por normativa estatal desde 2021, en la Comunidad no estaba regulado, por lo que con el nuevo decreto se establecen los "criterios objetivos" para hacer o no favorable la implantación de nuevas carreras. Los requisitos que pedirá a los campus serán, además de la descripción del título y sus objetivos formativos; la justificación académica, científica y social, la estructura socioeconómica y empleabilidad, uno clave como es el equilibrio territorial, que ya exigía la Generalitat, pero de una forma mucho menos detallada.

En este caso, se valorará y se justificará la necesidad del título con respecto a otras titulaciones existentes en el sistema universitario valenciano y las enseñanzas propuestas no deberán coincidir con objetivos y contenidos de otros títulos afines ofertados en la misma universidad o zona de influencia, salvo que se acredite suficiente demanda, la existencia de recursos humanos e infraestructuras, además del interés en el tejido productivo y empleabilidad), una exigencia que podría frenar la duplicación de carreras en universidades de la provincia, como ha ocurrido con Medicina, cuya autorización en 2018 a la UA ha sido llevada hasta el Tribunal Supremo, por parte de la UMH. No obstante, la duplicidad de estudios en los campus públicos alicantinos también se da en Enfermería, Derecho, Marketing, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Administración y Dirección de Empresas, entre otros.

Estudiantes de Medicina, al inicio de curso / Jose Navarro

El director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, ha señalado que con esta actualización la Comunidad Valenciana “supera una laguna normativa que impedía a la administración autonómica pronunciarse con objetividad sobre la viabilidad económica y social de los nuevos títulos universitarios al no disponer de criterios definidos para la emisión del informe preceptivo”.

Asimismo, el responsable autonómico ha añadido que el nuevo decreto "aporta seguridad jurídica, transparencia y coherencia al procedimiento de autorización de títulos, y ofrece a las universidades un marco estable y predecible para su planificación académica”.

Se supera una laguna normativa que impedía a la administración autonómica pronunciarse con objetividad sobre la viabilidad económica y social José Antonio Pérez Juan — Director General de Universidades

Ojo a la bajada de alumnos

Otra de las cuestiones en la que pone el foco el decreto autonómico es la existencia de un número estable de alumnos para los grados (50) y másteres (20). En caso de que que los matriculados bajen en el transcurso de los cursos las universidades tendrán que presentar un plan de acción para aumentar la cifra de estudiantes, reestructurar el plan de estudios o reajustar recursos.

Sobre su impacto en la provincia, desde la Universidad de Alicante (UA), su vicerrector de Estudios, Francisco Torres, asegura que habrá una "mayor vigilancia de los indicadores de los títulos" y que ya se había empezado a trabajar con las facultades desde hace algunos meses para establecer estrategias de acción en las titulaciones con menos alumnado.

La extinción de enseñanzas universitarias constituye una auténtica novedad en el marco normativo de la Generalitat al no existir, hasta la fecha, una regulación autonómica que estableciera los trámites a seguir para el caso de que una universidad solicitara la eliminación de un título universitario ofertado o se tomara esta misma decisión por parte de las autoridades competentes al no haber superado los estándares exigidos por las Agencias de calidad.

La sala de huesos en la facultad de Medicina de la UMH para prácticas / Rafa Arjones

Según el Consell, la nueva normativa se simplifica los procedimientos administrativos y agiliza la fase final de autorización de los títulos, de modo que el decreto de implantación pueda coincidir con la apertura de la preinscripción universitaria. “Esta medida garantiza que el estudiantado disponga de certeza y seguridad jurídica en el momento de formalizar su matrícula, alineando los tiempos académicos y administrativos”, ha indicado Pérez Juan.

La regulación autonómica también contempla la creación de un mapa autonómico de titulaciones oficiales, "evitando duplicidades, fomentando la especialización y promoviendo una distribución equilibrada de los estudios superiores en el territorio, al tiempo que favorece la cooperación interuniversitaria en este campo", destaca la conselleria.