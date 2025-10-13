De la limpieza a la peatonalización: los anuncios de Barcala para Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dado a conocer este lunes una batería de medidas que el Ayuntamiento quiere poner en marcha en un futuro cercano. Desde un plan de choque para la limpieza, que el regidor reconoce mejorable, a nuevas calles peatonales, pasando por infraestructuras deportivas. El dirigente popular, además, ha asegurado que buena parte de los proyectos se incluyen en el borrador de las cuentas para 2026, al mismo tiempo que ha vuelto a poner sobre la mesa otros anuncios pasados que aún no se han puesto en marcha, como la reforma de los cines Abaseis.

En materia de limpieza, el alcalde ha reconocido que la limpieza "hay que mejorarla" porque "asumiendo las cosas es como se obtienen los avances". En este sentido, Barcala ha avanzado la puesta en marcha de un plan de choque, comprometido con el grupo Vox. En concreto, supondrá "la contratación de cerca de un centenar de nuevos barrenderos para reforzar la limpieza de todos los barrios de la ciudad", permitiendo "dar un mejor servicio de limpieza también los fines de semana", así como la intensificación de baldeos en zonas que lo requieran y la puesta en marcha de una aplicación móvil donde recoger las incidencias. "Está en proceso la incorporación de cinco nuevos inspectores para garantizar la prestación óptima del servicio y el cumplimiento de la ordenanza por parte de los usuarios", ha señalado Barcala.

Más peatonalización

En materia de nuevos proyectos, el alcalde ha anunciado la estrategia "Alicante Nuevo Centro", un proyecto de "transformación urbana" que busca crear un nuevo eje cultural y de ocio entre el ADDA, la Plaza de Toros y Las Cigarreras. En este sentido, la principal novedad será la peatonalización de la calle San Vicente, acompañada de la reurbanización del entorno de la Plaza de Toros (haciendo de ella un espacio multiusos para la cultura, el ocio, la música) y convirtiendo la plaza de España en un gran espacio peatonal.

Alicante Nuevo Centro, según ha detallado el propio Barcala, tiene como objetivo expandir el centro urbano, aumentando el dinamismo económico, y creará un nuevo corredor turístico que "descongestione" las zonas actuales, dando continuidad a su vez a la conexión peatonal entre la Explanada y el Mercado Central.

Dentro de este marco y entre los primeros proyectos que se van a ejecutar de forma inmediata, el alcalde ha anunciado un nuevo museo en Las Cigarreras, que dará sus primeros pasos en la ciudad el próximo año. "Este museo acogerá grandes exposiciones internacionales muy codiciadas por otras ciudades y se convertirá en un espacio de referencia en toda España", ha resaltado el regidor.

Para todo ese "eje cultural" conformado por la Plaza de Toros, Las Cigarreras y el ADDA, Barcala ha comunicado también que se renovará el aparcamiento, construyendo uno nuevo: "Impulsaremos el proyectado aparcamiento subterráneo junto al auditorio, que dote a este nuevo eje cultural con esta necesaria infraestructura". Además, se contempla también la reordenación del Panteón de Quijano, con la peatonalización de la plaza de Santa Teresa.

También, aunque sin fecha, ha insistido el alcalde en su compromiso de que el próximo año se lleven a cabo las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, anunciadas tras la caída de cascotes de grandes dimensiones que obligó a clausurar temporalmente el entorno del edificio hace un año.

En materia de ordenación urbanística, el Ayuntamiento lanzará un concurso de ideas para el desarrollo del sector Nueva Sangueta, que prevé una urbanización equilibrada de la zona, con usos para oficinas, comercial, residencial, un gran parque y un aparcamiento vinculado a la movilidad de la parada del TRAM de la zona.

Deporte: una ciudad para el Hércules

En el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde también ha pronosticado importantes avances en materia de infraestructuras deportivas. “Estamos en conversaciones muy avanzadas con el club más conocido y representativo de la ciudad, el Hércules, para la construcción de la futura Ciudad Deportiva de la entidad blanquiazul en el entorno de Montemar, en terrenos de La Albufereta", ha manifestado.

Está previsto que este complejo se ubique en una parcela de 120.000 metros cuadrados, concebida como un área integral de alto rendimiento. Constará de un miniestadio con capacidad para 3.000 espectadores, con posibilidades de ampliación, y además contará con escuelas deportivas, campos de fútbol, piscina cubierta y gimnasio.

Al mismo tiempo, Barcala ha señalado que se está trabajando en el desarrollo de un nuevo complejo polideportivo en la avenida de las Naciones, en Playa de San Juan, entre la rotonda del Golf y el PAU 5, "para prestar servicio a esta zona de expansión del término municipal junto al emblemático Parque de La Marjal y el Parque Sergio Melgares". Se espera que este espacio deportivo disponga de un gran campo de fútbol, pistas polideportivas y de atletismo.

Respuesta para los mayores y Fundación de la Santa Faz

Tras la polémica por el cierre del Servicio de Estancias Diurnas para personas mayores en plaza América, el alcalde ha comunicado igualmente un plan para la atención social en la ciudad, con nuevos programas para la tercera edad como "una nueva red que ayudará a combatir la soledad no deseada con la detección temprana".

En este aspecto, el alcalde ha anunciado la puesta en marcha de la Oficina Municipal del Cuidador, también fruto de un acuerdo con Vox: "Un punto de referencia para familias que cuidan a personas dependientes". Además, está prevista la activación de una nueva Central Telefónica de Atención Social, con teléfono gratuito 900 para gestionar citas y resolver consultas de manera inmediata, acortando tiempos de espera.

Entre los proyectos que el alcalde ha dado a concoer en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, se encuentran también la próxima constitución de la Fundación de la Santa Faz, integrada por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación de Alicante. "Un hito histórico que une a las tres administraciones en un compromiso conjunto y firme para la preservación de La Peregrina y que garantiza los fondos para la conservación del complejo", ha destacado Barcala.