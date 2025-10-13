Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres

Los mayores de Alicante dicen “basta”. Representantes de los centros municipales de mayores de Alicante han convocado una protesta el próximo lunes 20 de octubre en la calle Cervantes, frente al SAIC, para denunciar el retraso en el inicio de los talleres y actividades municipales, paralizados desde hace semanas.

El anuncio lo ha hecho Agustín Conesa, presidente del Centro de Mayores de San Gabriel y portavoz del Consejo de Mayores, tras una reunión con la concejala de Mayores, Begoña León, donde ha lamentado la falta de soluciones por parte del Ayuntamiento. “Después de escuchar la propuesta del Ayuntamiento no queda otra opción que salir a la calle. Hay muchas contradicciones y no entendemos nada. Nos dicen que, con suerte, empezaremos después de Reyes porque la empresa que tenia que gestionar las actividades ha renunciado al contrato”, ha indicado Conesa.

El portavoz del Consejo de Mayores ha explicado que la protesta cuenta con el apoyo de 15 presidentes de los 19 centros municipales de mayores de la ciudad. Estos representantes firmaron un escrito conjunto en el que acusan al consistorio de “mala gestión” y de haber ignorado las advertencias de los propios centros, que llevaban meses alertando de posibles retrasos.

Problema con la adjudicación

El origen del conflicto se remonta a inicios de septiembre, cuando, debido a los retrasos en la adjudicación, el Ayuntamiento tuvo que suspender las inscripciones en los cursos de a petición de los representantes de mayores.

El pasado 23 de septiembre, cuando la Junta de Gobierno adjudicó el contrato para la organización de los talleres a la empresa Podium Gestión Integral, por un importe de 308.000 euros. Sin embargo, la compañía habría renunciado al contrato antes de iniciar la actividad, lo que obliga a reiniciar el proceso con la segunda clasificada, según denuncian los representantes de mayores.

Esa decisión implica repetir trámites administrativos y abrir un nuevo periodo de alegaciones, lo que, según Conesa, retrasará el inicio de los talleres hasta después de las fiestas navideñas.“Nosotros ya lo advertimos. Era una gestión sencilla, pero no han sabido hacerlo. Ahora somos nosotros los que damos la cara ante los usuarios, y hay un descontento generalizado”, ha asegurado.

Mientras tanto, algunos centros han decidido permitir que el voluntariado reactive parcialmente las actividades, aunque otros, como San Gabriel, San Blas o Playas, han rechazado sumarse a esta medida por considerarla un “agravio comparativo”.

Actividades en espera

El catálogo municipal incluía 339 actividades distribuidas entre los 19 centros de mayores y otros espacios como el Centro Municipal de las Artes, el Club Atlético Montemar o la playa del Postiguet. Se trataba de talleres de gimnasia, yoga, pilates, teatro, idiomas, escritura creativa, informática, costura o huertos urbanos, que deberían haber comenzado el 1 de octubre.

Sin embargo, el portal municipal mantiene suspendida la apertura de inscripciones “hasta nuevo aviso”.

Los mayores, cansados de esperar, saldrán a la calle el día 20 para exigir al Ayuntamiento una solución inmediata y que Alicante deje de ser, en palabras de Conesa, “la única ciudad de la provincia donde los centros de mayores siguen parados mientras en Elche, Aspe o Mutxamel todo funciona con normalidad”.