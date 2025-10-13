¿Naciste en los años 80? Estos nombres tan populares en Alicante ya casi no ponen a los recién nacidos

Es normal que los nombres elegidos por nuestros abuelos y nuestros padres para los nuevos miembros de la familia hayan ido cambiando. A lo largo de las últimas décadas los nombres propios en España han experimentado cambios notables. Gracias a los datos públicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), podemos trazar esas evoluciones y entender cómo los gustos en la elección de nombres han ido variando.

Según los registros del INE, los nombres más frecuentes entre la población residente actualmente siguen siendo bastante tradicionales: en 2024, Antonio es el nombre masculino más común (603.004 varones) y María Carmen encabeza la lista femenina (624.368 mujeres). Sin embargo, si nos fijamos en los recién nacidos, los nombres más elegidos hoy son distintos. Para niñas, Lucía es el nombre más frecuente en 2023 (3.076 nuevas Lucías) y para niños, Hugo encabeza la lista (3.126 nuevos Hugos).

Además, analizando las décadas de nacimiento, los datos del INE muestran nombres dominantes por década: por ejemplo, José fue el más frecuente en las décadas de 1920 a 1940; Antonio prevaleció en los 50 y 60; David fue el más común durante los 70 y 80; Alejandro se convirtió en líder en los 90 y principios de siglo; y en la década de 2010 surgió Hugo como favorito masculino.

Para las mujeres, María fue estrella en las primeras décadas del siglo XX, María Carmen dominó gran parte del siglo XX, Laura fue el nombre más habitual en los nacidos en los años ochenta, y en las últimas décadas Lucía ha ganado terreno.

Así pues, los nombres han evolucionado de lo muy clásico y religioso hacia opciones más variadas, con influencias culturales, fonéticas, mediáticas o procedentes del exterior. Aquí te hablábamos de cómo Liam o Mía han ido ganando adeptos, sobre todo en la provincia de Alicante.

Nombres populares en los años 80 y su declive

Durante los años ochenta, algunos nombres fueron omnipresentes en los registros de nacimientos. Entre las niñas, Laura y Cristina destacaban como nombres muy elegidos —junto con María y otros nombres tradicionales—, consolidando una cierta moda de nombres femeninos más «modernos» para la época.

En el ámbito masculino, nombres como Sergio y Rubén gozaban de considerable popularidad, aunque quizá no siempre liderando los rankings nacionales, pero sí siendo habituales en los listados provinciales y locales.

Por ejemplo, los registros del INE para nacimientos entre 1980 y 1989 muestran que nombres como Laura, Cristina y Marta aparecen entre los más frecuentes para niñas, mientras que para niños figuran David, Javier, Antonio, Daniel, Francisco Javier, Carlos, Sergio y Rubén entre los nombres más comunes.

Los nombres de los años 80 en Alicante

En los años 80 los niños se llamaban Daniel, Alejandro, Sergio, Rubén y Carlos, mientras que los nombre favoritos para las niñas eran Laura, Cristina, María, Verónica o María del Carmen. Muchos de ellos han ido perdiendo fuerza en al provincia y ahora los más populares son Hugo, Leo, Mateo, Lucas y Enzo, mientras que para las niñas Sofía, Lucía Martinea, Aitana y María son los más elegidos.