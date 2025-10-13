Las playas de Alicante tras la dana Alice: lodo, ramas y arena arrastrada por el temporal

La calma tras la tormenta inició su regreso este lunes a las playas de Alicante, pero lo hizo sobre un paisaje de embarrado. Tras el paso de la dana Alice por la ciudad, el litoral alicantino amanecía entre montones de cañas arrastradas por la marea y los barrancos, restos de árboles y un mar aún revuelto que golpeaba sin descanso la orilla.

Desde Urbanova hasta la Playa de San Juan, los arenales de la ciudad mostraban las secuelas de un temporal que, una vez más, golpeaba con más fuerza donde siempre. Urbanova, Albufereta y Almadraba soportaron de nuevo la peor parte, mientras que el Postiguet y San Juan apenas acusaron el impacto.

Urbanova: Vegetación en primera línea

A primera hora de este lunes, solo unos valientes se atrevían a acercarse a la orilla en Urbanova. El mar seguía movido y la playa ofrecía una imagen poco habitual: montones de vegetación seca, bolsas de plástico y restos de cañas que cubrían buena parte de la arena. El paseo, aún húmedo por la lluvia, se convertía en un mirador desde el que los residentes observaban la suciedad que había arrastrado el temporal y las olas seguían batiendo con fuerza.

Un perro juega con las ramas que la tormeta ha dejado en Urbonava / Alex Domínguez

"Nos imaginábamos que la playa iba a estar así, con todos estos restos de árboles y ramas en la arena. Es lo habitual", comentaba Françoise Guillo, una vecina que paseaba a su mascota por la arena. "Suponemos que lo limpiarán porque siempre que llueve se pone así, sobre todo cuando hay temporal. Aunque esta playa suele estar limpia", explicó Guillo.

Sin embargo, no todos estaban tan tranquilos. Graciela Migueles, otra vecina de Urbanova, no solo se quejaba de la suciedad en la playa, sino también de la situación de los desagües. "No solo por la playa, que está llena de ramas, algas y cañas, también por el paseo. Los desagües no funcionan bien y con la lluvia salió todo lo que había dentro: te puedes imaginar, heces, papeles… y olía fatal. No es de recibo en 2025", señaló Migueles.

La Albufereta: un paisaje "en dos"

A pocos kilómetros de Urbanova, la playa de la Albufereta seguía mostrando sus cicatrices. Esta zona siempre es una de las más perjudicadas debido a su ubicación en la desembocadura del barranco del Juncaret. Aunque la escollera de piedra colocada en 2019 ayuda a frenar la fuerza del mar, las lluvias y el viento de estos días lograron una vez más dividir la playa en dos.

Este lunes arena, piedra y agua se mezclan en una suerte de barro y escombros. En un principio, el Ayuntamiento anunció el viernes que la playa permanecería cerrada "hasta que se repararan los daños causados por el temporal". Sin embargo, este lunes, fuentes municipales confirmaron que la playa se encontraba abierta "desde el sábado por la mañana", pese a que los daños seguían siendo visibles.

La playa de la Albufereta continúa partida tras el temporal. / Alex Domínguez

Los vecinos de la Albufereta no se sorprenden ante la situación. "Está bastante estropeada, pero es lo habitual aquí. "Después vienen con el tractor a limpiar y a poner más arena", explicó Juan Carlos Hernández, que se encontraba observando la playa desde el paseo marítimo. María Hervás tampoco se mostró sorprendida por la situación: "No sé cuánto tardarán en recuperarlo... Encontrar una solución es difícil", apuntó Hervás.

Desde la Concejalía de Turismo, señalaron que en la madrugada del lunes al martes comenzarán los "trabajos de reposición de arena en la playa", aunque no indicaron si los trabajos adecuación se extenderán a otros arenales de la ciudad.

Almadraba, un lodazal

A apenas unos metros de la Albufereta, la playa de la Almadraba sufre su propio castigo. Desde finales de 2024, una obra busca renaturalizar el espacio, pero el paso de la dana ha convertido el arenal en un lodazal. Estos días las corrientes de agua atraviesan la playa en busca del mar, creando pequeños cauces que parten la superficie. Las pasarelas de madera, pensadas para facilitar el paso, se han desplazado, dejando huecos y tablones sueltos.

"La playa está bastante fastidiada después de la lluvia", afirma Laureano Sánchez, que paseaba por la zona. "En la arena se han hecho barrancos y se ha quedado mal. Parece que no ha afectado a la obra, pero esto parece un lodazal...", comentó Sánchez.

Una persona cruza una de las pasarelas de la playa de la Almadraba para evitar el lodo. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Por su parte, Julio Martínez también opinaba que el drenaje de la zona no es el mejor. "La playa está un poco baja y se inunda, drena mal, y trae mucha posidonia, con las lluvias hay más. Podrían aprovechar la obra y meterle arena nueva a ver si deja de ocurrir este fenómeno", señaló Martínez.

Postiguet y San Juan: las otras caras de la moneda

Aunque no todo son daños. La cara más amable del temporal se ve en las playas de San Juan y el Postiguet, donde los efectos de la dana Alice apenas se notan. En la playa de San Juan, las olas del temporal parecían invitar a los más valientes a practicar surf, mientras otros paseaban observando los pequeños cortes que el agua dejó en la arena.

Estado de la playa de San Juan tras la tormenta / Alex Domínguez

"Se ha quedado la marca, pero es algo para lo que está preparada la playa. Es cuestión de tiempo que todo vuelva a su forma", comentaba Román García, vecino la zona. Jose Luis Galán señalaba que es habitual ver como la arena baja en las zonas en las que hay aliviaderos de agua. "No ha afectado nada al paseo. La parte nueva en la que se estaba haciendo obra en el paseo de Niza está bien", comentó Galán

Estado de la playa del Postiguet tras la tormenta / Alex Domínguez

En el Postiguet, los chiringuitos ya habían abierto sus puertas este lunes, y los bañistas llegaban con sus sillas y sombrillas, como si la lluvia nunca hubiera pasado por Alicante. "La playa está muy bien, no parece que haya pasado por aquí la lluvia", dijo Rosario Raig, mientras disfrutaba de un día de sol junto a un grupo de amigas.