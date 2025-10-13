Puertas que se cierran en Alicante, "rentabilidades" que se abren

El caso de la librería 80 Mundos marcó un antes y un después en Alicante. El anuncio de su cierre, tras la compra del edificio para construir apartamentos turísticos, generó una alarma social que llevó al alcalde, Luis Barcala, a tomar medidas frente al auge de las viviendas vacacionales. Sin embargo, este no fue un hecho aislado, fue tan solo un ejemplo con eco mediático de todos los casos que se han ido produciendo en las principales calles comerciales de la localidad.

Menos de una semana después de hacerse pública la noticia de la librería, los vecinos del edificio número 53 de la calle San Carlos, frente al Centro Cultural Las Cigarreras, recibieron la notificación del propietario del inmueble de que deberían abandonar sus viviendas en un plazo de tres meses, pues tenía “otros planes más rentables” para el edificio. Entre ellos se encontraba José Such, quien ahora se ve obligado a cerrar su estudio artístico, Ou Atelier, y buscar un nuevo espacio donde poder continuar con su trabajo.

“Alicante utiliza el centro de la ciudad como reclamo para atraer visitantes extranjeros; eso desprotege al tejido local y provoca que los alicantinos tengamos que desplazarnos a las afueras para sobrevivir”, señala el artista. Su local, concebido para dar voz a artistas alicantinos y mostrar su obra a todos los que quisieran acercarse hasta él, busca ahora una segunda vida en un destino aún incierto, pero con la prioridad de encontrar un lugar que “favorezca la creatividad”.

El alicantino entrega el martes las llaves al propietario del inmueble, que tiene "otros planes" para el edificio / ALEX DOMINGUEZ

Según Such, disponer de un espacio propio era fundamental para trabajar con comodidad, ya que muchos pisos no favorecen la creatividad debido a sus condiciones. Necesitaba un lugar “con magia, luz y techos altos”, que le permitiera desarrollar su pintura, tocar el piano, escribir libros y organizar talleres con los niños del barrio. Aunque admite que no todo salió como esperaba, asegura haber materializado gran parte de lo que tenía en mente, describiendo el proyecto como una apuesta personal para generar un espacio de encuentro con el arte.

A pocas horas de entregar las llaves, el artista comienza a colocar en cajas sus obras, que hasta hace pocos días adornaban todas las paredes del local. "Alicante dificulta la permanencia de los artistas en la ciudad. Aquí cada espacio, cada taller y cada alquiler está en riesgo por la falta de apoyo institucional, por la gentrificación y por la presión económica. Cuando uno consigue un sitio, siempre hay que estar preparado para perderlo, y eso desgasta. Pero también te enseña a adaptarte y a buscar soluciones alternativas", añade.

Junto a él, también han sido notificadas dos familias más con la obligación de abandonar el edificio, pese a que tampoco se les ha sido claro a la hora de saber el porqué de este cambio. Este martes finaliza el plazo otorgado a los damnificados por el propietario para encontrar un nuevo hogar, por lo que deberán entregar las llaves de su domicilio. Además, una de esas familias, según explica el propio Such, está formada por un matrimonio de más de 80 años que lleva “casi 50 años viviendo allí”. Este periódico intentó contactar con dicha pareja sin éxito.

Espejo del arte

El sueño primigenio de Such era el de crear un estudio que sirviera para "abrir nuevas perspectivas y conectar con las realidades que nos habitan". Su concepto del arte no va acorde con la rentabilidad económica sino con la exploración y experimentación, sirviéndose para ello de su canal transmisor. "Juego con los elementos de mi voz, construyo relatos, ya sea a través de un cuadro abstracto o de una ilustración figurativa, generando un lenguaje propio que proponga riesgo y apertura al espectador".

Una labor lúdica que se plasmaba en un espacio que, según el autor, "no es solo físico, sino un lugar de encuentro y de diálogo". En el local se sucedían talleres con niños, exposiciones propias o de terceros y se generaba comunidad en torno al arte. "No es solo una cuestión económica, la ciudad necesita más espacios así, y mi proyecto era una apuesta para que eso ocurriera, aunque sea de manera pequeña".

El alcalde de Alicante anuncia nuevas restricciones a los apartamentos turísticos / INFORMACIÓN

Coto turístico

Esta problemática se ha extendido de forma notable por el centro urbano de Alicante, lo que ha llevado al Ayuntamiento a aprobar una ampliación de la moratoria sobre nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT). La medida, que ahora también afecta a bloques completos, pensiones y albergues, suspende la concesión de informes de compatibilidad urbanística y de cualquier otro título habilitante para cambios de uso. Su objetivo es frenar la proliferación de este tipo de alojamientos, garantizar el acceso a la vivienda y equilibrar la convivencia entre residentes y visitantes.

El alcalde, Luis Barcala, avanzó el pasado martes que la nueva regulación establecerá un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante en las zonas consideradas “saturadas”, lo que prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas que superan dicho límite, y con revisiones anuales para ajustar la densidad permitida. No obstante, los hoteles de cuatro y cinco estrellas quedarán exentos de este límite, mientras que los de tres estrellas dispondrán de un margen más flexible. Además, se prohibirá el uso turístico en las plantas bajas de las principales calles comerciales y se exigirá un acceso independiente para los nuevos alojamientos en edificios residenciales.