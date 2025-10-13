El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde lloverá hoy

La provincia de Alicante descansa de los avisos naranja y amarillo tras el paso de la dana Alice pero no llega a deshacerse de las lluvias esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado precipitaciones, algunas con tormenta, en diversos municipios de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante vivirá este lunes una jornada marcada por la inestabilidad, con cielos nubosos y alta probabilidad de lluvia durante la mañana, acompañada de tormentas ocasionales. Por la tarde las precipitaciones serán más débiles y tenderán a remitir, dejando intervalos nubosos. El viento soplará moderado del este, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 26 grados y una mínima de 19. La humedad será alta y el nivel máximo de radiación ultravioleta alcanzará un valor de 4.

El tiempo en Elche

Elche afronta hoy un día variable con cielos nubosos y alta probabilidad de lluvia, especialmente por la mañana, cuando podrán registrarse tormentas aisladas. Durante la tarde las precipitaciones serán más débiles y tenderán a desaparecer, dejando un ambiente más despejado al final del día. El viento soplará del noreste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas de 26 grados y mínimas de 18. La humedad será elevada y el índice máximo de radiación ultravioleta llegará a nivel 4.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá hoy cielos con intervalos nubosos y lluvia, con tormentas probables sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es muy alta a lo largo del día, aunque tenderá a bajar por la noche. El viento soplará fuerte del norte por la mañana, con rachas de hasta 55 kilómetros por hora, y quedará moderado del noreste después. Las temperaturas se moverán entre 19 grados de mínima y 24 de máxima, con ambiente húmedo. El índice máximo de radiación ultravioleta será 4.

El tiempo en Elda

Elda afronta hoy un lunes marcado por la inestabilidad, con cielos nubosos y tormentas probables durante buena parte del día. Las lluvias serán más intensas en las horas centrales y tenderán a remitir al final de la jornada. El viento soplará del norte y noreste con rachas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 24 grados y una mínima de 16. La humedad será elevada y el índice máximo de radiación ultravioleta alcanzará un nivel 4.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá hoy un día muy nuboso, con lluvias y tormentas durante la mañana que tenderán a remitir a lo largo de la tarde. El viento soplará con fuerza del noreste, alcanzando rachas de hasta 40 kilómetros por hora, aunque perderá intensidad al final del día. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima de 24 grados y una mínima de 19. La humedad será elevada y el índice máximo de radiación ultravioleta llegará a nivel 4.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy cielos nubosos con lluvia y episodios de tormenta, sobre todo entre la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es muy alta durante la primera mitad del día y seguirá notable por la tarde; al anochecer tenderá a abrirse. El viento soplará flojo a moderado del noreste, con giros puntuales al oeste al final de la jornada. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 25 grados y una mínima de 17. La humedad será elevada y el índice máximo de radiación ultravioleta alcanzará un nivel 4.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá hoy una jornada muy inestable, con cielos cubiertos y lluvias frecuentes que podrán ir acompañadas de tormentas durante todo el día. La probabilidad de precipitación es del 100%, especialmente intensa en las horas centrales. El ambiente será fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 21 grados. La humedad será muy alta, cercana al 100%, y el viento soplará flojo del norte y noreste. El índice máximo de radiación ultravioleta será de nivel 4.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta hoy un día marcado por la inestabilidad, con cielos muy nubosos y alta probabilidad de lluvia y tormentas durante toda la jornada. Las precipitaciones serán más intensas entre la mañana y la tarde, aunque continuarán de forma más débil al anochecer. El viento soplará moderado del noreste y norte, con rachas ocasionales. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una máxima de 25 grados y una mínima de 18. La humedad será muy alta, cercana al 100%, y el índice máximo de radiación ultravioleta alcanzará un nivel 4.