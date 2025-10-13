Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta la alerta naranja en el litoral norte

La dana Alice da sus últimos coletazos en al provincia de Alicante

El tanque de tormentas junto a la CV 905 en Torrevieja, a punto de desbordarse

El tanque de tormentas junto a la CV 905 en Torrevieja, a punto de desbordarse

Áxel Álvarez

O. Casado

O. Casado

La dana Alice está dando sus últimos coletazos en la provincia de Alicante. La  Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este lunes la alerta naranja en el litoral norte de la provincia. En este directo puedes seguir toda la información de los municipios más afectados y las incidencias registradas a medida que avance la jornada.

