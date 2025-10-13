En Directo
Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta la alerta naranja en el litoral norte
La dana Alice da sus últimos coletazos en al provincia de Alicante
La dana Alice está dando sus últimos coletazos en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este lunes la alerta naranja en el litoral norte de la provincia. En este directo puedes seguir toda la información de los municipios más afectados y las incidencias registradas a medida que avance la jornada.
O. Casado
Aemet declara la alerta naranja en el interior de Alicante
La agencia decreta el aviso naranja a partir de las 10.00 horas y durante todo el lunes. La previsión indica que puede haber una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en una hora y de 140 en 12 horas. Las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes.
Gran parte del territorio con aviso naranja activado
José Gómez
Mazón señala que lo peor de la dana en Pilar de la Horadada sucedió "cuando la Aemet había quitado la alerta roja"
La normalidad ha regresado a Pilar de la Horadada después de que entre la noche de este viernes y la madrugada de este sábado las lluvias arreciaran sobre el municipio hasta dejar 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, desbordando la rambla urbana que atraviesa la localidad.
Juan Fernández
Así han afectado las lluvias torrenciales de la dana Alice a Orihuela
El Ayuntamiento de Orihuela da por finalizado el periodo de alerta por lluvias torrenciales en el término municipal tras una noche de seguimiento continuo de cauces y ramblas. Así lo ha confirmado el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, quien ha explicado que “durante toda la noche hemos permanecido atentos, especialmente al río Nacimiento y a las ramblas costeras, ya que alrededor de medianoche se produjo una importante lluvia en el entorno de Sierra Escalona y Pilar de la Horadada. Afortunadamente, la rambla ha desaguado bien y con fluidez”.
Matías Segarra
Este es el estado de Pilar de la Horadada tras la alerta roja de la dana Alice
Matías Segarra
Carlos Mazón visita Pilar de la Horadada, una de las zonas más afectadas de la provincia por la dana Alice
Paula Lizcano
Emergencias mantiene la situación 1 por inundaciones en Pilar de la Horadada
Emergencias ha confirmado a las 11.00 horas que continúa la situación 1 del Plan de Especial frente al Riesgo de Inundaciones en el término municipal de Pilar de la Horadada.
Este contexto está activado desde ayer por el desbordamiento del canal Tajo-Segura en el paso por la localidad.
Paula Lizcano
¿Qué es la elipse de probabilidad de detección del rayo que impactó en Rojales ayer?
Aemet ha difundido en sus redes sociales dónde impactó el rayo y ha acotado el lugar de forma gráfica.
También ha explicado la elipse de probabilidad de detección de este suceso, que significa la zona que muestra dónde probablemente cayó un rayo.
- Centro: posición estimada del rayo.
- Tamaño y forma: indican la incertidumbre; más grande = más impreciso.
- Orientación: dirección donde la posición es más incierta.
- Probabilidad: suele representar, por ejemplo, un 90 % de seguridad de que el rayo cayó dentro de la elipse.
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada
- Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo
- Olcina: 'El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta
- Alerta roja: la segunda jornada de la dana Alice deja ya 70 litros en Alicante
- Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte
- Nueva incidencia en el TRAM de Alicante
- Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante