Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta la alerta naranja en el litoral norte

Emergencias mantiene la situación 1 por inundaciones en Pilar de la Horadada

Emergencias ha confirmado a las 11.00 horas que continúa la situación 1 del Plan de Especial frente al Riesgo de Inundaciones en el término municipal de Pilar de la Horadada.

Este contexto está activado desde ayer por el desbordamiento del canal Tajo-Segura en el paso por la localidad.