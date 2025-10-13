Urbanova, el camping junto al mar que resurge en Alicante

Ni los carteles, ni las advertencias, ni las patrullas han bastado. Urbanova, el barrio de Alicante parecía haber recuperado la calma el pasado abril, vuelve a ser escenario del mismo paisaje que muchos pensaban superado: una hilera de caravanas estacionadas frente al mar, sillas desplegadas, mesas, toldos y hasta alguna tienda improvisada. El conocido aparcamiento junto a la playa, que durante el verano lucía despejado tras la campaña informativa del Ayuntamiento de Alicante, vuelve este otoño a llenarse de casas rodantes.

El Consistorio, a través de la Concejalía de Seguridad, lanzó hace seis meses una campaña informativa para frenar esta práctica, tras meses de quejas de los residentes por la presencia continua de estos vehículos. Aquella actuación, ejecutada por la Policía Local, incluía la advertencia de posibles sanciones por estacionamiento indebido o acampada en zona pública en caso de reincidencia. Además, el consistorio anunció la presencia de dos agentes de Policía de Barrio para mantener la vigilancia. Pero, con el tiempo, el control se ha diluido y la presencia policial ha desaparecido, según admiten los vecinos.

"Venimos de Portugal, somos caravanistas y nos gusta mucho Alicante, la temperatura del mar es muy buena y la gastronomía también" José Martins — Caravanista

El vacío en la vigilancia ha abierto de nuevo la puerta a los caravanistas. Las señales siguen allí, pero no hay sanciones ni agentes estos días a la vista. Los vehículos se acumulan especialmente los fines de semana, cuando las buenas temperaturas de las últimas semanas, al margen de la dana de estos días, han invitado a los turistas itinerantes a prolongar su estancia junto al mar. "Parecía que se habían extinguido, pero han regresado", lamenta un vecino que cada día pasea por esta zona.

"Tenía tres años cuando vine aquí con mis padres por primera vez, en 1957. Me gusta mucho la zona de Urbanova" Paul Fehrenberg — Caravanista

Viajeros fieles

En el aparcamiento, el ambiente es de calma y convivencia entre autocaravanas de distintas matrículas europeas. Muchas de ellas repiten destino año tras año despreocupados y sin saber que estacionar en esta zona está prohibido. "Estamos aquí porque venimos de Portugal, somos caravanistas y nos gusta pasear", cuenta José Martins, un turista portugués que viaja con amigos y repite visita por tercer año consecutivo. "Nos gusta mucho Alicante, la temperatura del mar es muy buena, el sol es maravilloso y la gastronomía también. Es todo muy bonito", afirma Martins.

Entre las caravanas hay rostros veteranos y también nuevos visitantes. Paul Fehrenberg, turista alemán, recuerda su vínculo con la zona desde hace décadas. "Tenía tres años cuando vine aquí con mis padres por primera vez, en 1957. Me gusta mucho la zona de Urbanova, está muy bien, es cómoda, tengo de todo. Me gusta la playa, el sol… es un lugar fantástico", señala Fehrenberg sonriendo mientras limpia los cristales de su vehículo.

"Es la primera vez que venimos. Nos dijeron que era un sitio tranquilo, y lo es. Además, es gratuito, y eso también cuenta" Arsenio Rumor — Caravanista

Para otros, Urbanova ha sido un descubrimiento reciente. Arsenio Rumor llegó desde Coimbra tras recibir la recomendación de unos amigos. "Es la primera vez que venimos. Nos dijeron que era un sitio tranquilo, y lo es. Además, es gratuito, y eso también cuenta. Me ha gustado mucho, es un espectáculo", comenta Rumor, mirando al horizonte.

Thomas Schäfer, otro visitante alemán, conoció el lugar a través de internet. "Estoy haciendo un tour por España con mi caravana. Estuve en Valencia y quería llegar hasta Guardamar, pero no había sitio en el camping. Vi que aquí podía quedarme unos días y me ha gustado mucho. La playa es genial y es un lugar muy cómodo", explica Schäfer.

"Estuve en Valencia y quería llegar hasta Guardamar, pero no había sitio en el camping. Vi que aquí podía quedarme unos días y me ha gustado mucho" Thomas Schäfer — Caravanista

Una problemática sin solución definitiva

Durante las últimas semanas, la escena se repite día tras día en Urbanova con un goteo constante de caravanas que llegan y parten sin dejar del todo libre el espacio. Pero no solo es este arenal, el problema del estacionamiento de caravanas en Alicante sigue sin una solución definitiva. La ciudad no cuenta actualmente con espacios públicos habilitados para este tipo de turismo, lo que lleva a los propietarios de estos vehículos a buscar alternativas en playas y zonas residenciales.

La situación se agravó en 2021 con el cierre del único aparcamiento oficial para autocaravanas en Playa de San Juan, un espacio que nunca fue restituido tras ser destinado a eventos como el Circo del Sol. En enero de este año, el Ayuntamiento de Alicante encargó un estudio al Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante para evaluar el impacto económico del turismo de caravanas y explorar posibles soluciones. Según el gobierno, se ha barajado la posibilidad de habilitar suelo municipal para este uso, aunque se descartó que sea en primera o segunda línea de playa.