Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello

Sobre las 5 de la mañana de este martes un joven de 20 años ha fallecido arrollado por el TRAM en El Campello a la altura del colegio Rafael Altamira.

Al parecer, según fuentes municipales, el maquinista no ha podido ver a la víctima, que vestía de negro, al ser aún noche cerrada. Se trataba de la primera ruta de este convoy, con destino a Alicante - Luceros.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso que ha acabado con la muerte del joven.

El TRAM a su paso por El Campello, en una imagen de archivo. / Rafa Arjones

TRAM d´'Alacant ha dado el aviso a las 5:59 horas de la mañana a través de sus redes sociales de que la línea entre El Campello y Luceros, muy demandada a esas horas debido al inicio de la jornada laboral, había quedado suspendida debido al trágico arrollamiento.

Sin dar más datos sobre el suceso, a las 7:27 horas, desde TRAM d'Alacant volvían a dar el aviso de que ya se había restablecido la línea, aunque con retrasos en todas las salidas.

Avería en Benidorm

Este mismo martes, en la Marina Baixa quedaba suprimida también, en esta ocasión a causa de una avería, la circulación entre las paradas Hospital de la Vila y Benidorm.