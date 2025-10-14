Alicante busca empresa para reformar la calle "de las setas"

El Ayuntamiento de Alicante lanza el concurso público para la rehabilitación de la calle San Francisco, conocida como "de las setas". Las obras, que contarán con un presupuesto de 111.841 euros y una duración prevista de tres meses, incluirá el repintado de aceras y del pavimento central, la restauración de las decoraciones, y la reposición de los columpios que fueron retirados por su mal estado.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la licitación de los trabajos, tras dar luz verde al proyecto el pasado mes de junio, después de años de reclamaciones vecinales y críticas por la falta de mantenimiento, tras su último repaso a la pintura en el año 2020. La actuación comenzará en el tramo más próximo a la plaza Calvo Sotelo, y afectará a unos 40 metros de longitud, para extenderse posteriormente hacia el Portal de Elche. Entre las tareas previstas se encuentra la limpieza del pavimento por tramos, el pintado completo de las aceras y la franja central de la vía, así como la reparación y restauración de los elementos decorativos: diez setas de gran tamaño y dos casitas infantiles, que presentan grietas, suciedad y signos evidentes de desgaste.

Cumplimiento al pacto con Vox

Además, se repondrán dos toboganes, devolviendo así el uso lúdico a la calle, una demanda recurrente desde que en septiembre del año pasado el Ayuntamiento ordenara su retirada. Entonces, se justificó la decisión por el deterioro de los juegos, pero no se ofrecieron plazos ni detalles sobre su reposición, lo que alimentó la frustración de vecinos y comerciantes.

La obra que impulsa el Ayuntamiento forma parte del acuerdo alcanzado entre el grupo municipal Vox y el equipo de gobierno del PP, dentro de un paquete de mejoras para distintas zonas urbanas. En las últimas semanas, los ultras han amenazado al ejecutivo de Barcala con no sentarse a negociar los presupuestos de 2026 si no se da cumplimiento al 100 % de las medidas acordadas en el último pacto, el de diciembre de 2024. Tras ello, como ya ocurrió en el pasado ejercicio con la Oficina de la Maternidad y la Oficina Antiokupas, el ejecutivo municipal ha dado un nuevo "acelerón", sacando adelante distintos proyectos exigidos por los de Abascal.