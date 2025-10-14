Alicante se vestirá de rosa contra el cáncer de mama

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, la Asociación Provincial de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM) ha organizado un acto conmemorativo que tendrá lugar este próximo sábado 18 de octubre, a las 10:30 horas, en la Concha de la Explanada de Alicante.

La entidad invita a toda la ciudadanía a acudir con una prenda rosa, color de la lucha contra el tumor que más afecta a las mujeres, para mostrar su apoyo a la lucha contra esta enfermedad, en una jornada cargada de simbolismo que arrancará con la lectura del manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA). También se instalarán mesas informativas centradas en la prevención y la detección precoz.

Cartel de las actividades de este sábado en Alicante / INFORMACIÓN

Zumba

A continuación, el ritmo y la energía llegarán de la mano de una masterclass de zumba dirigida por Mili, pensada para todos los públicos, que arrancará a las 11 horas. Además, se instalarán mesas informativas los días 16 y 17, es decir, este jueves y el viernes, en Maisonnave.

Con este evento, la asociación alicantina busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección precoz, así como mostrar su apoyo a todas las mujeres que están o han estado en tratamiento.

“Queremos que Alicante se tiña de rosa como muestra de unión, fuerza y esperanza”, señala Loreto Brotons, presidenta de la asociación. La participación es gratuita y abierta a toda la ciudadanía. Se anima a acudir vestido de rosa como símbolo de solidaridad.

Día mundial, el domingo

Según datos del observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2024, último año del que hay una estadística disponible, los médicos detectaron 1.467 nuevos casos de este tumor en la provincia de Alicante. El Día Mundial contra el Cáncer de Mama se conmemora el domingo aunque las asociaciones de pacientes organizan actos en distintas fechas.

Una mujer se somete a una mamografía en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Cribado poblacional

Actualmente, la Conselleria de Sanidad realiza un cribado poblacional contra este cáncer desde los 45 años que en 2023 se acordó ampliar progresivamente hasta los 74 años en la Comunidad Valenciana.

Las asociaciones de pacientes creen que el cribado no debería tener edad ya que tienen socias muy jóvenes y hasta cerca de los 90 años. No siempre es un cáncer hormonal y existen muchos tipos de este tumor. Por ello las entidades dan charlas en institutos sobre autoexploración.

Casos en jóvenes

De hecho, padecer cáncer de mama sin haber cumplido los 50 años es cada vez más común en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana, donde aumentan los diagnósticos de mujeres cada vez más jóvenes.

Las menores de 45 años acaparan el 60 % de los tumores que afectan a una edad más temprana

Según la Asociación Española contra el Cáncer, en 2024 los médicos detectaron casi un centenar de casos en alicantinas entre 15 y 39 años; un total de 102 entre 40 y 44 años, y 155 más en mujeres de 45 a 49.

"Se detecta un aumento del diagnóstico de cáncer de mama en mujeres jóvenes en los últimos años", corroboró a este diario la jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant, Nieves Díaz.