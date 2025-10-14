Antonio Aledo, experto en desastres naturales: "Las críticas infundadas a la Aemet pueden erosionar la confianza ciudadana"

Tras dejar atrás hace menos de una semana una alerta roja en la provincia por la última dana y a punto de cumplirse el primer aniversario de la riada de Valencia, los avisos meteorológicos vuelven a estar en el punto de mira. En este contexto, la Universidad de Alicante (UA) celebra hasta el viernes el II Congreso Internacional de Estudios Socioambientales , bajo el lema “Hacia una gestión justa de los riesgos socioambientales: propuestas desde las Ciencias Sociales”.

El encuentro, organizado por el Observatorio Socioeconómico de Inundaciones y Sequías (Obsis) de la UA, reunirá a investigadores, especialistas y responsables institucionales de Europa y Latinoamérica para analizar los desafíos que plantea la gestión social de los desastres y el papel de las desigualdades en la distribución de sus impactos.

"El evento subraya la creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de que sus consecuencias no se repartan de forma desigual entre la población", explica, Antonio Aledo, catedrático de Sociología de la UA y director del congreso.

Así están las playas de Alicante después de la Dana Alice / Alex Domínguez

Después de la última alerta meteorológica y las críticas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por elevar de naranja a rojo sin un margen de tiempo previo el aviso en el sur de la provincia de Valencia, el experto advierte de la importancia de la pedagogía y de la confianza en las instituciones.

"La Aemet no emite anuncios de emergencia, sino avisos de riesgo (verde, amarillo, naranja o rojo). A partir del nivel naranja se deben extremar las precauciones, ya que las lluvias en la región suelen ser muy concentradas", asegura. De hecho, el experto advierte de que las críticas infundadas a la Aemet pueden erosionar la confianza ciudadana, un elemento esencial para la gestión eficaz del riesgo. “Necesitamos que la gente confíe en la Agencia Española de Meteorología, porque sin esa confianza la respuesta social ante una emergencia puede verse comprometida”, señala. Además, destaca el esfuerzo de los profesionales del sector y los avances logrados gracias a la inteligencia artificial en los pronósticos meteorológicos.

El especialista también pone el foco en que los grupos más vulnerables son los que sufren más las catástrofes y, a la vez, los que tienen más dificultades para recuperarse. Por ello, la desigualdad se convierte en un factor clave en la gestión del riesgo. "El congreso pretende reforzar la mirada desde las ciencias sociales y promover una recuperación centrada en las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas, sin restar importancia a la necesaria recuperación económica", añade el experto en desastres naturales.

El catedrático de Sociología y experto en desastres naturales, Antonio Aledo / PILAR CORTES

El congreso también abordará la necesidad de fortalecer la educación pública sobre el funcionamiento del sistema de protección civil en España y en Europa. Según el organizador, es crucial ser respetuosos y evitar que los debates políticos perjudiquen la credibilidad de las instituciones, ya que las consecuencias recaen finalmente sobre los ciudadanos.

Las sesiones principales se desarrollarán en el campus de la Universidad de Alicante desde este martes hasta el jueves, mientras que la jornada final del viernes servirá como cierre con una reflexión colectiva sobre la catástrofe de la dana de Valencia de 2024. La cita llega en un momento clave, coincidiendo con el primer aniversario de la riada. En esta edición, los participantes reflexionarán sobre cómo mejorar las respuestas institucionales ante futuras emergencias. Cada organismo realizará un ejercicio de autodiagnóstico para identificar sus debilidades y proponer mejoras conjuntas.

“Queremos un debate generoso, honesto y valiente. Solo así podremos construir un diagnóstico compartido y fortalecer nuestras capacidades frente a los riesgos naturales”, apunta Aledo.

Entre los ponentes invitados destacan figuras de reconocido prestigio internacional como Pedro Jacobi (Universidad de São Paulo), Jacques Demajorovic (Centro Universitario FEI, Brasil), Arturo Vallejos (Universidad de la Frontera, Chile), Guadalupe Ortiz (Universidad de Alicante y presidenta de la Society for Risk Analysis Europe – Iberian Chapter) y Henry Steven Rebolledo-Cortés (Farmamundi Valencia).

El programa incluye mesas de trabajo temáticas sobre conflictos socioambientales, gobernanza del riesgo, impactos sociales del turismo, gestión de desastres y género y gestión del riesgo. Estas sesiones permitirán debatir casos de estudio y metodologías innovadoras procedentes de América Latina y Europa, con el objetivo de generar propuestas que integren el conocimiento científico y los saberes locales.

Coches atrapados en un garaje como consecuencia de la DANA / Europa Press

Jornada especial sobre la dana

El congreso concluirá el viernes con la jornada especial “Lecciones tras el desastre de Valencia de octubre de 2024”. Tendrá lugar de 17 a 20 horas en el Palacio de Congresos de Alicante (Colegio Oficial de Médicos, Avenida de Dénia, 47).

Esta cita marcará el primer aniversario de la catástrofe más grave sufrida en la Comunidad Valenciana en lo que va de siglo XXI, que dejó 228 víctimas mortales. Los expertos advierten de que fenómenos extremos como este serán cada vez más frecuentes e intensos en todo el Mediterráneo debido al cambio climático.

La jornada pretende abrir un espacio de encuentro y reflexión en el que la ciencia, el debate académico y el compromiso ciudadano se unan para pensar colectivamente cómo mejorar la preparación y respuesta ante los riesgos futuros.

El programa incluye una conferencia inaugural de Guadalupe Ortiz, presidenta del capítulo ibérico de la Society for Risk Analysis y profesora de la UA, titulada “Herramientas para la resiliencia comunitaria ante inundaciones”. A continuación, Henry Steven Rebolledo-Cortés, de Farmamundi Valencia, ofrecerá una ponencia sobre educación y ciudadanía global frente al riesgo.

El acto central será la mesa redonda “Lecciones tras el desastre de Valencia”, coordinada por los profesores Carlos Gómez Gil y Antonio Aledo, con la participación de Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la DANA; Jorge Olcina, catedrático de la UA; Íñigo Vila, director nacional de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja; y Jorge Tamayo delegado Territorial de AEMET en la Comunidad Valenciana.

La clausura del congreso correrá a cargo del catedrático de la UA Antonio Aledo, quien ofrecerá unas reflexiones finales sobre las lecciones aprendidas y los retos pendientes para construir una sociedad más resiliente.

El II Congreso Internacional de Estudios Socioambientales forma parte de las actividades de la Red Internacional de Estudios Socioambientales (RIDES), integrada por más de sesenta investigadores de dieciséis centros iberoamericanos. Su objetivo es fortalecer la colaboración científica y social para afrontar los desafíos derivados de la crisis ecológica y ambiental contemporánea.