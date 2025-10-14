Alicante dedicará el Centro Social de Garbinet a Chari Sansano
El Ayuntamiento de Alicante aprueba que el espacio pase a rendir homenaje a la trabajadora social fallecida en 2024 y primera coordinadora del centro tras las reivindicaciones de sus compañeras
El nombre de Chari Sansano quedará para siempre ligado al barrio del Garbinet. El equipo de gobierno del PP ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la propuesta para que el Centro Social Comunitario Garbinet pase a denominarse oficialmente Centro Social Comunitario Rosario Sansano, en homenaje a la trabajadora social María Rosario Sansano López, conocida cariñosamente por todos como Chari, fallecida el 20 de julio de 2024.
La iniciativa, impulsada por sus compañeras del equipo social número 7 y respaldada por más de 2.000 firmas ciudadanas, culmina así un año de movilización y reconocimiento colectivo. La propuesta contó desde sus inicios con el respaldo de sindicatos, la Junta de Personal del Ayuntamiento, asociaciones vecinales y numerosos profesionales del ámbito social, junto a vecinos, asociaciones del barrio y antiguos usuarios del centro.
Una vida entregada al bienestar social
Chari Sansano fue una de las primeras trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Alicante, incorporándose al consistorio en 1989, poco después de terminar sus estudios, y con el tiempo se convirtió en la primera coordinadora del Centro Social Comunitario Garbinet, puesto que ocupó desde su apertura en 2003 hasta su fallecimiento, sin interrupción.
Durante más de veinte años, Chari organizó, estructuró y dirigió un espacio que hoy es referente en la red de servicios sociales de Alicante. Bajo su liderazgo, el centro consolidó programas de atención a familias, mayores, infancia y colectivos vulnerables, además de fomentar la participación vecinal y la cohesión en barrios como Carolinas Altas, Carolinas Bajas, Pla del Bon Repós, Garbinet y Barrio Obrero.
En 2017, bajo su coordinación, el centro se trasladó a su actual sede en la calle Médico Vicente Reyes, número 16, junto al Parque de las Avenidas. Ese cambio de ubicación marcó una nueva etapa en la atención social de la zona, en la que Chari impulsó proyectos de acción comunitaria y redes de colaboración entre entidades y vecinos.
Reconocimiento
El expediente aprobado por el Ayuntamiento subraya que Sansano "dejó una profunda huella en la Concejalía y en la comunidad", y que su labor fue "ejemplo de excelencia profesional y humana". Por ello, el consistorio ha considerado "pertinente y apropiado" vincular su nombre a la instalación que ella misma ayudó a levantar.
Ahora, este acuerdo de la Junta de Gobierno será trasladado a la Concejalía de Bienestar Social, que será la encargada de hace efectivo el cambio de denominación. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Alicante reconoce oficialmente el trabajo de Chari Sansano por el Centro Social de Garbinet.
