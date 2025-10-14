Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante limita el ocio nocturno en el Casco Antiguo: se reducen los horarios y las terrazas

El Ayuntamiento aprueba la Zona Acústicamente Saturada para el entorno de la plaza de Quijano y obligará a retirar mesas y sillas a medianoche con una normativa de aplicación inmediata

Quejas vecinales por el ruido en el Casco Antiguo a la espera de la ZAS

Alejandro J. Fuentes

El ocio nocturno en el Casco Antiguo de Alicante se encuentra restringido desde ya. El Ayuntamiento ha aprobado este martes la declaración de Zona Acústicamente Saturada para el entorno de la plaza Quijano, con la que limita el horario de apertura de los negocios, la recogida de los veladores y el número de mesas y sillas de los locales.

Seis meses después de que concluyera el periodo de alegaciones, el pasado mes de abril, el gobierno local ha resuelto las aportaciones a la normativa, aceptando parcialmente tanto las de la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil como las de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. El resultado: una reducción horaria que obliga a los negocios a cerrar, con carácter general, a la 1:00 de la madrugada como máximo (en fin de semana y festivos) y a las discotecas a las 3:00 durante todo el año.

Reducción de terrazas

Además, también se ha acordado la reducción de los veladores de la hostelería en un 50 %, tanto de espacio de ocupación de vía pública como del número de mesas y sillas de las que disponen los negocios. Igualmente, se prohíbe la apertura de establecimientos como panaderías o venta de alimentación entre medianoche y las 7:00, para impedir que se generen aglomeraciones en la vía pública a la salida de los locales.

Noticias relacionadas y más

Todo ello, según ha confirmado el ejecutivo municipal, desde este mismo martes, 14 de octubre. La Zona Acústicamente Saturada, ya validada por la Junta de Gobierno Local, es de aplicación inmediata. En los próximos días, de acuerdo con el vicealcalde Manuel Villar, será el turno del entorno de la calle Castaños, que también contará con su propia normativa restrictiva.

