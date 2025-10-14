Alicante se queda en el camino para ser Capital Europea de la Innovación
La UE se inclina por Grenoble, Liverpool y Róterdam como finalistas al galardón, por su "ejemplo de desarrollo urbano sostenible e inclusivo" en todo el continente
Alicante se queda a un paso de convertirse en Capital Europea de la Innovación, tras haber competido con otras cinco ciudades del continente. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento se enfrentaba a los de Liverpool, Grenoble y Rotterdam (finalmente escogidad) y a los de Riga y La Haya, igualmente descartadas. La 11ª edición del galardón se concederá en diciembre por parte de la Comisión Europea para reconocer a aquellos municipios que "abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y aspiran a ser modelos a seguir para otras ciudades, ampliando los límites de la innovación en beneficio de sus ciudadanos".
El concejal del área, Antonio Peral, ya resaltó en su día que la preselección "viene a poner en valor la importante apuesta innovadora y de buena gobernanza del Ayuntamiento con iniciativas como los ciberkioscos digitales o el asistente virtual Ali en la web municipal", proyectos habilitados "para acercar la administración local a los vecinos y facilitar sus trámites, reduciendo la brecha digital".
