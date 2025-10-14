Emergencias en riesgo en Alicante: sin solución a la falta de médicos en el SAMU

La ausencia de médicos en las unidades SAMU de la provincia de Alicante se enquista por la falta de profesionales a causa de los sueldos bajos, contratos precarios y turnos extenuantes, según coinciden trabajadores y sindicatos. El rechazo a trabajar en el Servicio de Atención Médica Urgente deriva en que prácticamente todas las semanas falten facultativos en estas ambulancias que atienden y trasladan a los hospitales a pacientes críticos por accidentes de tráfico o con infartos e ictus.

Sin ir más lejos, este lunes el SAMU de Elche Dama 2, y el de Villena no llevaban médico. Según explican fuentes sindicales, la Conselleria de Sanidad optó por contratar a las tres de la tarde a un técnico sanitario para convertir esta ambulancia en un Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE), un recurso dentro del sistema de emergencias prehospitalarias donde el personal de Enfermería, junto con técnicos en Emergencias Sanitarias, lidera la atención avanzada al paciente en situaciones críticas.

El personal critica que vehículos sin personal facultativo sean enviados a accidentes y a casos de infartos e ictus

Ante la falta de médico en una de las ambulancias, la otra se desplazó a atender a Santa Pola a un paciente de 31 años con un infarto grave pese a que en esa zona opera el SAMU que no tenía médico ese día.

"Los enfermeros hacen un trabajo fantástico pero no diagnostican ni dan tratamientos. La hoja de ruta de la dirección de nuestro servicio desde 2020 es potenciar los SAMU sin médicos" debido al déficit de estos últimos profesionales, explica Jorge Esteller, delegado del Sindicato Médico.

Muertes de pacientes

Esteller recuerda que esta política fue una de las quejas de trabajadores y sindicatos en la etapa del Botànic hasta que las denuncias de familiares tras varias muertes de pacientes llevaron a aquel gobierno a celebrar una mesa técnica, que acordó, ante la ausencia de un médico o un enfermero, aplicar unas jornadas complementarias con una cuantía presupuestaria para contratar a personal.

"Aquello no se podía permitir, que hubiera SAMU sin médico (en verano ocurría hasta en la mitad de las unidades) y estuvieran falleciendo personas. Ahora se sigue minusvalorando la figura del médico y se potencia la del enfermero. Como este lunes en Elche y en Villena no había médico, se contrata a otro técnico conductor y van dos técnicos y un enfermero. ¿Y qué pasa? Que sale mucho más barato (que contratar médicos). Estamos dejando una responsabilidad terrorífica a un enfermero en una ambulancia equipada para llevar un médico especialista de Emergencias".

Abunda en que esto sucede porque la dirección de los Servicios de Emergencias Sanitarias está centralizada en Valencia con los mismos responsables que hace cinco años. En este sentido, explica también que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) sigue funcionando con las directrices que se dan desde la capital de la Comunidad pese a que el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, lo devolvió a Alicante.

Unidad del SAMU que esperó este lunes una hora y media la llegada de otro recurso que la dejase libre para atender pacientes graves / INFORMACIÓN

CICU

"Cuando lo centralizaron, todos los sindicatos dijimos que era una barbaridad", y se dio marcha atrás, afirma, después de las denuncias de fallecidos porque se derivaron recursos que no eran los idóneos. "Hace unos años, el CICU funcionaba maravillosamente pero ahora sigue los procedimientos de Valencia. Lo hemos notado en cuanto a asistencia a los ciudadanos, retraso en pacientes graves y avisos que no tienen ningún sentido a los que nos envían".

En la misma línea, Rafael Gil, delegado de UGT en el transporte sanitario, también apunta a problemas críticos del sistema de transporte sanitario de Urgencias en Alicante como las unidades SAMU que operan sin médicos.

Las denuncias judiciales por la muerte de varios pacientes provocaron que el Botànic destinase una partida a contratar personal

Esta práctica se considera una medida de ahorro que compromete la atención al paciente y atribuye una responsabilidad excesiva al personal de Enfermería. Así, añade que la carencia de personal provoca que haya incluso "Servicios Vitales Básicos haciendo de SAMU, con dos técnicos solos realizando servicios muy graves, ya sea sean accidentes de tráfico, ictus, infartos cerebrales e incluso paradas cardicardiorrespiratorias. Una locura". Algo que niega también Sanidad.

Esto, indica, provoca retrasos significativos y una atención inadecuada a los pacientes. Como ejemplo, cita la llamada por el caso de un vecino de Orihuela que sufrió un ictus en su domicilio.

Críticas al gasto en ambulancias solo con conductor Tanto el personal consultado como los representantes sindicales critican también que Sanidad haya reforzado la flota de ambulancias TNA (Transporte No Asistencial), vehículos destinados a trasladar a pacientes estables que no requieren asistencia médica en ruta, tanto en camilla como en silla de ruedas, y que van solo con un conductor. Se utilizan para traslados programados como citas médicas, exámenes, altas hospitalarias o tratamientos. Como médico, Jorge Esteller, delegado de CESMCV, afirma que resultaría más económico trasladar a estos pacientes en taxi frente al contrato millonario de la compra de estos vehículos.

Código ictus

"El SAMU llegó allí y cuando lo van a sacar los compañeros, algo que fue muy complejo, hablaron con el centro de coordinación solicitando llevarlo al neurólogo en Elche tras activar el Código Ictus. El coordinador que estaba dijo que se llevara al Hospital de la Vega Baja. El médico que atendía al paciente insistió, por la gravedad, en llevarlo directamente al de Elche, que es donde se trata con Neurología el Código Ictus. Se lo denegaron indicando que tenían que trasladarlo al hospital de referencia".

Según añade Gil, cuando llegaron con el paciente al Hospital de Orihuela les remitieron enseguida al de Elche "pero pasaron un par de horas. La medicación que se le suministra no es la óptima, puesto que ha pasado mucho tiempo y, de hecho, entró directamente en la UCI para drenarle la sangre. Tiene muchos daños cerebrales y está en Reanimación y Cuidados Críticos (REA)".

Descoordinación

Por todo ello, señala que "están pasando cosas muy raras con la coordinación del CICU con las unidades y no envían el recurso óptimo. Como alguien no ponga un poco de orden, nos vamos a ver en denuncias por parte de los familiares. Los del último paciente me consta que están bastante enfadados", en alusión a posibles demandas judiciales por las familias.

También se refiere al caso registrado en Elche este lunes, cuando un SAMU en activo estuvo una hora y media esperando a que llegara un Servicio Vital Básico desde Novelda para trasladar a un paciente y que la ambulancia de atención médica urgente pudiera quedar libre para atender los casos más graves.