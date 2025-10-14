Arroz alicantino y presencia del Lucentum: así se celebrará este domingo el décimo aniversario del parque La Marjal

El parque La Marjal cerrará este domingo 19 de octubre las celebraciones por su décimo aniversario. Y lo hará a lo grande, con un conjunto de actividades para toda la familia en una gran jornada lúdica abierta a la ciudadanía y organizada por Aguas de Alicante y por el Ayuntamiento.

Este parque, situado en Playa de San Juan y referente en innovación y sostenibilidad, finalizará un año de conmemoraciones con un programa de actividades variado. Por un lado, dispondrá de exhibiciones de baloncesto con la participación del Lucentum Alicante; de judo a cargo de la Escuela Isael Ferández; de fútbol con el Sporting Plaza Argel, de balonmano con Agustinos Alicante y de yoga con el centro Santosha.

Además, durante la jornada también se ofrecerán actividades didácticas. Así, los más pequeños podrán disfrutar de talleres medioambientales en varios pases a lo largo de la mañana, así como del Espectáculo Ciencia Divertida de teatro.

También habrá catas de agua para aprender a reconocer aguas de diferente procedencia y con la finalidad de desmentir, según informan los organizadores, “algunos mitos populares en torno al agua que llega al grifo de nuestros hogares”. Los participantes en esta actividad aprenderán el procedimiento adecuado para la degustación de los diferentes tipos de agua y así saber diferenciarlas, ya que tendrán diferentes procedencias y orígenes.

Por otra parte, habrá rutas ornitológicas para conocer las más de 120 especies de aves identificadas en el parque, y se podrá participar en el anillamiento científico de aves en diferentes horarios.

Propuestas culturales y artísticas

Estos actos se celebrarán entre las 11:00 y las 13:30 e incluirán también una parte cultural y artística con varias masterclass de bailes urbanos abiertas a los asistentes, así como talleres de manualidades a cargo del Centro San Rafael.

A su vez, tendrán lugar actuaciones musicales de diferentes artistas alicantinos seleccionados por Aguas de Alicante a través de una convocatoria lanzada por redes en las últimas semanas. La jornada, además, quedará inmortalizada por un grupo de artistas locales que elaborarán obras artísticas a lo largo de la mañana desde los diferentes miradores del parque.

Los visitantes también podrán disfrutar de un arroz alicantino gratuito a partir de las 13:30 y que será cocinado por Riquelme. Durante el día quienes asistan al parque podrán acceder a merchandising, contarán con photocall y tendrán agua de grifo a disposición en una jornada que se alargará hasta las 15:00.

Por último, en la entrada del parque habrá un punto de información para conocer “de primera mano” como funciona el parque La Marjal, pionero en momentos de inundaciones y referente en biodiversidad.

Parque La Marjal. Domingo, 19 de octubre a partir de las 11h.