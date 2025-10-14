Barcala promete mil árboles al año para Alicante en el nuevo contrato de Zonas Verdes

El Ayuntamiento de Alicante saca a concurso el nuevo contrato de Parques y Jardines con un aumento considerable del presupuesto y la promesa de plantar mil árboles anuales en la ciudad. El pliego se licita por 45 millones de euros para los próximos cuatro años y contempla un aumento de personal de 20 trabajadores cada ejercicio.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la licitación del nuevo servicio de Conservación y Mantenimiento de las Zonas Verdes de la ciudad por un total de 44,76 millones de euros, para los próximos cuatro años, más uno de prórroga. El contrato, dividido en tres lotes, se incrementará en un millón de euros anuales para atender el mantenimiento de nuevos espacios y prevé incrementar la plantilla hasta los 170 trabajadores. Concretamente, la capital de la provincia requiere en la actualidad el cuidado de más de tres millones de metros cuadrados de áreas ajardinadas, con 75.000 árboles en calles y plazas, más de 6.500 metros cuadrados de parterres y montes urbanos.

El pliego, al detalle

El nuevo contrato se divide (como hasta ahora) en tres lotes. Uno para el mantenimiento general de todas las zonas verdes y redes de riego excepto las zonas forestales, de 41,9 millones; otro para el cuidado de esas áreas naturales excluidas del lote uno, como son el Benacantil, Serra Grosa, Orgegia, la cala Cantalar, el Tossal, la Sierra del Porquet, por 456.995 euros; y un tercero reservado a centros especiales de empleo, por 250.000 euros, que se encarga del espacio de la Vía Parque entre Gastón Castelló y avenida de Novelda, así como de los jardines de Benisaudet.

En el lote uno, se amplía la plantilla hasta un total de 170 efectivos entre personal directivo y operarios, con la novedad de que se incrementarán a razón de 20 operarios anuales para hacer frente a las nuevas incorporaciones de espacios a mantener dentro del contrato, que también verá incrementado su presupuesto en torno a un millón de euros anuales. También en el segundo lote se incorpora un equipo más por lo que ahora se dispone de cuatro equipos para el mantenimiento de las zonas forestales del municipio.

Entre los nuevos requisitos del servicio, el Ayuntamiento ha destacado este martes que el contrato servirá para plantar un millar de árboles anuales, casi 3 ejemplares diarios, junto con otras tantas plantas y arbustos. Igualmente, incluye el suministro de 15.000 cañas para la romería de la Santa Faz, así como una veintena de abetos de 8 metros de altura para Navidad.

Contrato polémico

El objetivo que persigue la concejalía de Rafael Alemañ es que el nuevo contrato pueda estar operativo para 2026, coincidiendo con el vencimiento del actual el 31 de diciembre del presente ejercicio. Una adjudicación que, la última vez que salió a concurso, acabó en los tribunales y ha costado un millón de euros a las arcas municipales.

El pasado 7 de octubre, el Ayuntamiento aprobó pagar dicha cantidad a la empresa Geamur por la decisión del gobierno local de excluirle del concurso público. Después de que el TSJ diese la razón a la mercantil y defendiese que no tendría que haber sido apartada del proceso, el equipo de gobierno popular anunció que no recurriría la decisión y aceptó la sanción económica, que ya se ha hecho efectiva.

El origen del problema tuvo lugar en 2020, cuando la Junta de Gobierno Local adjudicó a STV Gestión el contrato de mantenimiento de Zonas Verdes por 17,6 millones de euros para tres años, frente a los 20 millones de precio de licitación estipulado por los técnicos municipales. Geamur, la anterior contratista excluida durante el proceso de licitación y finalmente ganadora en el procedimiento judicial, había propuesto una oferta de 16,64 millones, un millón de euros inferior a sus principales competidores. Tras conocerse las ofertas de las diez empresas que optaban a ese lote, se consideraron bajas temerarias las propuestas que bajasen de 17 millones de euros. Solo fue una, la de Geamur.